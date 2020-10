Astrologinja Lenka Stanić: To za naše srce ni dobro

Kaj pravijo zvezde za 12. oktober. FOTO: Lenka Stanič

Danes je ponedeljek, Lunin dan, njena številka je dve, Luna je v znamenju Leva visoko v horoskopu. Tako so naša čustva in duša polni topline in lepote. In še posebej, da žensko energijo podpira moška energija in da so partnerji v zelo dobri harmoniji (Sonce sekstil Luna). Luna je tudi v čudovitem aspektu z retrogradnim Marsom, zato nam daje voljo, akcijo in še večjo kreativnost, ki jo uporabimo ne samo za svoje dobro, temveč tudi za nekaj, kar lahko dosežemo za druge.Toda Sonce je v največjem padcu v celotnem krogu horoskopa, zato čutimo, kot da nimamo dovolj svojega Jaza, da nimamo dovolj poguma, moči, poleta, pobude. Umikamo se drugim in živimo v senci drugih, kar za naše srce ni dobro. Še vedno je v opoziciji s samovoljnim, predrznim in individualnim Marsom v Ovnu, pri čemer obstaja močno nespoštovanje ne le starejših, očetov, ampak tudi z nadrejenima, kar lahko zlahka privede do nekaterih spopadov.Sonce v kvadratu z Jupitrom še vedno čaka na nekaj velikih in lažnih obljub, vendar mu nikakor ne more odpreti širših pogledov, celo napačno ga usmerja.Le Sonce naredi sekstil – trigon z osjo vozla, kar mu daje navdih in voljo, da svoje delo usmeri v prihodnost in nov namen.Bodimo torej potrpežljivi, postavimo se v položaj drugega Ega in s te strani opazujmo in gradimo tisto, kar je pozitivno, dragoceno, trajno. Naj bo Duša polna, radostna in naj pošilja čim več Sonca in svetlobe – Luna je v dobrosrčnem Levu.