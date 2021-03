Astrologinja Lenka Stanić: To je dan, ko bi se morali bolj odpreti in biti bolj optimistični

ss

Končno po toliko zarotah in strasteh Venera najde svoj mir. Še vedno je v izgnanstvu in v znamenju Ovna je še vedno ista, le da ima druge priložnosti. Po eni strani poskuša dohiteti lepega in prijetnega mlajšega moškega, po drugi strani pa se nepričakovano pojavi stara karmična ljubezen. Nekdo, ki ve, kaj hoče, in ve, kaj ponuja. Ker gre za pozitiven aspekt, se lahko stke trajnejša zveza ali začne skupno življenje. Saturn ima v znamenjih Jupitra, ki nas vedno najprej spomni na denar, in Plutona, ki je vsekakor velik denar. Ali se bo zaradi finančne varnosti oziroma preračunljivosti s tem strinjala?Toda kje so resnice in trdne obljube? Merkur je v največjem padcu in njegovi možgani so zdaj nekoliko omamljeni od vizij in neprizemljeni. Kdo lahko zaupa v kakršno koli odločitev, ko sta Merkur in Neptun v natančni konjunkciji v znamenju Rib? Ne ve se, kakšni so skriti načrti, kaj so velike laži, toda dispozitor Jupiter je v znamenju Vodnarja in to bo nekoč prišlo na dan. Je idealen čas za vse vrste umetnosti, kajti navdih ne bo niti za trenutek usahnil.Danes je Luna v največjem padcu v znamenju Škorpijona in se pridružuje Merkurju in Veneri, tako da je danes dan za nekatere stvari, ki so zelo globoke ali daleč od nas. Morda je treba najprej doživeti kakšen spodrsljaj in šele nato doseči cilj.To je dan, ko bi se morali bolj odpreti in biti bolj optimistični, se nasmejati, pokazati več nežnosti in topline. Ker je Luna napadena, lahko sproži maščevanje, sovraštvo in ljubosumje, zato zavestno spremenimo to občutenje.