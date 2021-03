Astrologinja Lenka Stanić: Sovražijo se do poldneva, ves svet pa popoldne

Napoved za 8. marec. 2021 FOTO: Lenka Stanić

Danes je ponedeljek, Lunin dan, hkrati pa je tudi dan žena, ki ga praznujejo po vsem svetu. Luna v natalni karti predstavlja naše čustvene potrebe, občutke, dušo, pa tudi nas same ženske, pri moških pa, kakšno žensko si želi. Kako občutljiva je, ranljiva, sočutna, hladna ali celo posesivna in polna negativnih čustev, kako rada brezpogojno ljubi druge, a tudi kako rada ima sebe.Običajno rečemo o nekom, da ima dobro ali slabo dušo, in to je pomembno od trenutka in dneva, ko se rodi. Zato so nekateri naravno komunikativni, veseli, nasmejani ali pa težki, zaprti, godrnjavi, zato o njih rečemo: »Sovražijo se do poldneva, ves svet pa popoldne.«Glede na to, kako je Luna umeščena v našo natalno karto, pokažemo ljubezen do drugih, vse svoje potrebe in vso svojo podporo drugim, to, koliko smo sposobni izkazati topline, nežnosti, ljubezni, pa tudi obratno. Luna predstavlja tudi vso vodo, ki nas obkroža, pa tudi vse tekočine v našem organizmu.Še danes imamo Luno v kozorogu, kjer je zelo zaprta, bolj usmerjena v karierni uspeh kot v dom, nežnost in toplino. Obremenjena je s skrbmi in strahovi. A popoldne bo iz znamenja Rib vzpostavila lep stik s soncem, tako da bo lahko uskladila svoja čustva in uresničila nekatere načrte. Lep spoj za ta dan, ko so moški in ženski odnosi v lepi komunikaciji, pa tudi priložnosti, da si pokažejo naklonjenost. Z Neptunom bo naredila tudi sekstil, torej bo šlo za kombinacijo intuicije, prepuščanja in uživanja v takšnem vzdušju.Najpomembnejše so naše želje, naše potrebe, kar predstavlja Venera v svoji vzvišenosti, zato je to dan za popolno razvajanje in uživanje. Obdarujmo koga ali kar sebe (parfum, čudovita obleka ipd.). Konec koncev smo me tiste, ki ustvarjamo, zato nam ni treba vedno čakati, da nam kdo kaj da. Same lahko to storimo.Vesel dan žena – in naj bo tak vsak dan.