Astrologinja Lenka Stanić: Sovraštvo do drugih ustvarja različne bolezni v lastnem organizmu

Lenka Stanić FOTO: Lenka Stanić

Mlaj v Ovnu, ki se je zgodil danes zjutraj ob 4.31, pred svitanjem, je na 22. stopnji Ovna. Mlada luna je precej ognjevita, eksplozivna, a tudi dobra za vse, ki so pripravljeni vstopiti v nov začetek. Ker če ni neustrašnosti, če ni notranje moči malo močnejšega poguma, človek ostane na tem, ne premika se in ne koraka naprej. Ker je v prvem znamenju Ovna, je dobro delati na sebi, spremeniti nekaj stališč, ki jih imamo, in se sami odločati, kaj je tisto, kar moramo začeti ta mesec. Mlado luno podpira njen dispozitor Mars iz znamenja Dvojčka, ki nam daje ne le energijo, temveč tudi razmišljanje, da začnemo več stvari hkrati. V čudovitem pogledu z Jupitrom, ki daje priložnosti, daje uspehe, daje podporo v vsem in ki te zna za uspeh še kako nagraditi bodisi na finančno-materialni ravni bodisi s pomočjo nekaterih priznanj.Merkur je v sekstilu s Saturnom, zato gre za sporazume, ki dajejo noto vztrajnosti, pa tudi pomoč starejših pri vseh odločitvah.Kadar koli je mlaj, je čas, da razčistimo nekatere stvari, prevetrimo, razmislimo, kako naprej, začnemo z novim pogledom na vseh področjih življenja.Tu je tudi Venera, naše zadovoljstvo, želja, ljubezen, ki je v eksaktnem kvadratu s Plutonom. Kaj je ostalo od zveze, odnosa, ljubezni? Če je prišlo do samega konca, je bolje končati kot zavlačevati trpljenje drug drugega samo zato, ker ste že toliko časa z njim, ker imate otroke, dom, hišo, nekatere materialne vrednote oz. samo tradicija v kraju, kjer živite. Vse je že zdavnaj zamrlo in obstajajo le sovraštvo, ljubosumje, neko zahrbtno maščevanje, vse, kar ni za normalno življenje. V takšnih razmerah je najbolje, da vse to končamo na zdrav način ali če je le mogoče, mu damo novo priložnost, vendar na novih temeljih in na povsem nov transformativni način. V nasprotnem primeru to vodi do bolezni, kajti tisto, kar mislimo, to privlačimo. In sovraštvo do drugih ustvarja različne bolezni v lastnem organizmu.Torej, izkoristimo to mlado Luno, da se pogovorimo sami s sabo o tem, kaj je tisto, kar nas osrečuje, veseli, kar nam daje priložnost za nov začetek. Najdimo ga in uživajmo.