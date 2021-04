Astrologinja Lenka Stanić: Prihaja čas za odkritost in odprtost

Nedelja, veliki dan, dan Sonca, ki v svoji višini uživa v družbi Venere in Merkurja. Planet, ki predstavlja naš um ter način razmišljanja in komuniciranja, je prešel v znamenje Ovna. Od danes do 19. aprila bo ostal v tem znaku. V tem času bo treba dobro premisliti, preden bomo kaj izrekli. Četudi sta odprtost in neposrednost najpoštenejša in najiskrenejša, lahko prihaja do nesoglasij zaradi drugačnega razmišljanja in odločanja. V znamenju Ovna prinaša tudi številna razsvetljenja in razodetja, ki so bila skrita, ko je bil v znamenju Rib. Je tudi predstavnik za vse vrste prometa, zato tu njegova hitrost pride do izraza, kot da je na avtomobilskem reliju. Njegov dispozitor Mars je v znamenju Dvojčkov, ki ga pelje domov. Tu je pogumen in glasen, saj se ne boji posledic, tudi če bi vsem povedal vse v lice, kar mu pade na pamet.



A vseeno vzdušje dneva ustvarja Luna, ki je v znamenju Kozoroga. Njegov vidik, kvadrat s Soncem, ustvarja težave in prepire v družini in doma zaradi različnih pogledov. Luna bo nadaljevala pot od tega nesoglasja do še večjega nezadovoljstva z Venero. To žensko načelo pri vseh, še posebej pa pri ženskah, prinaša dodatno nezadovoljstvo zaradi dileme, kako združiti svoje želje in hrepenenja s svojimi potrebami in občutki.



Bodimo boljši prenosniki različnih hitrih pozitivnih idej in odkrivanja novih akcij.





