Astrologinja Lenka Stanić: Previdno, posledice so lahko globoke

FOTO: Lenka Stanić

Danes je nedelja, sončni kraljev dan. Dan za počitek, za praznovanje, za uživanje, vendar Sonce skuša skriti svoje nezadovoljstvo in napadeni Ego ter se obnaša, kot da mu je vse lepo in udobno. V opoziciji z Marsom nam daje lažno energijo in samozavest, zato moramo biti previdni, da ne pridemo v konflikt z drugimi, zlasti v partnerstvih in z nam dragimi ljudmi.Kvadrat z Jupitrom, ki mu ni mar za njegovo dostojanstvo in moralo ter je željen materialnosti, nam lahko zlahka obljubi in nas potegne v nekaj velikih finančnih transakcij, ne da bi razmišljali o posledicah. Morda mu to preprečuje Merkur, ki že nekaj časa stoji sredi mostu, globoko vase in v svojih težkih mislih, poskuša preprečiti kakršne koli tvegane in nepredvidljive reakcije, ki bi vodile v globoke posledice.Bolje se je držati Venere, ki izžareva skromnost, poslušnost in prizadevnost, ne komplicira, dan ji je za igrivost, vedrino, celo za takojšnjo zaljubljenost, najsi gre za naključno srečanje ali odnos s prijateljem. Najbolje je, če se vse to dogaja na spletu, digitalno, brez preveč razmišljanja, brez pričakovanj, nekaj, kar ne bi prineslo trajnost, varnost in brez načrtovanja velike in trajne prihodnosti. Pomembno je, da dan ni monoton in enoličen.Luna, ki je pravkar stopila v Leva, izžareva toplino, ponos, radodarnost, je polna ustvarjalnih misli in igrivosti - bodimo za trenutek otrok, kajti, to je Duša, ki je najčistejša in najsvetlejša.