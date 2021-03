Astrologinja Lenka Stanić: Potrebna je velika previdnost

FOTO: Lenka Stanić

Zdaj je čas, da naredite in dokončate kar nekaj stvari. Luna dan začenja v znamenju Strelca z dobrim vzdušjem in dobrim občutkom za marsikaj, kar je mogoče narediti z lahkoto in v prijetni komunikaciji. Luna naredi čudovit sekstil z Merkurjem in Jupitrom iz znamenja Vodnarja, zato je čas za uspešne pogovore, poslovne ali kakršne koli druge. Lahko načrtujete potovanje čim dlje ali celo kupite prevozno sredstvo. Tudi če imate kakšen nesporazum s katerim od sorodnikov ali sosedov, je pravi čas, da ga razrešite. Še vedno je nekaj spominov iz preteklosti, ki ne dovolijo, da bi bilo vse pošteno in odkrito postavljeno v ospredje.Zatopljena v svoje načrte se duša lahko v sekundi znajde v kaosu ali nepregledni situaciji. Na nekatere stvari se odzove preveč čustveno. Resda se je treba prepustiti navdihu, ustvarjanju in sanjam, vendar ne pretiravajmo s tem. Energija Marsa nadaljuje svojo pot v znamenju Dvojčkov, ki ga ne zanima preveč osredotočenost in umirjenost. Še vedno obstaja potreba po hitrosti, zlasti v prometu, zato je potrebna previdnost, tudi za pešce. Mars prek svojega dispozitorja Merkurja gre v znamenju Vodnarja in v konjunkciji z Jupitrom, zato si želi vzleteti z vso hitrostjo. Venera, planet vseh odnosov, harmonije, ljubezni in sreče, pa vzvišeno uživa v znamenju Rib, še naprej sanja svoje sanje in čaka na princa na belem konju.Danes je sobota, Saturnov dan, ki nas prosi, da ga spoštujemo, kakor znamo, najboljše pa je, če si privoščimo več počitka, manj hrane (post) in naredimo nekaj dolgoročnih načrtov.