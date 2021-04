Astrologinja Lenka: Niso vsi odnosi ustvarjeni, da bi trajali večno, ampak da nas nekaj naučijo

Luna je v Vodnarju, ozračje je neobremenjeno in svobodno. Je družabna, pripravljena pomagati drugim, a naleti na Urana, ki jo nenadoma brezobzirno ustavi, da jo zaboli in prizadene. Mogoče koga moti toliko svobode, da se raznolikost spaja in teži k enotnosti in enakopravnosti. Lahko se pojavi napetost, živčnost, morda celo prekinitev prijateljskega odnosa, samo zaradi drugačnih pogledov na življenje. Je pa lahko tudi dobra šola – niso vsi odnosi ustvarjeni, da bi trajali večno, ampak da bi nas nekaj naučili. Luna je v sekstilu s Kironom, zato je dobila lekcijo o tem, da se ne sme preveč razdajati in da mora poznati mejo, do koder lahko gre.



Ko je Luna v konjunkciji s Saturnom, to zagotovo ni najboljši trenutek, saj je duša obremenjena s spomini. Mogoče kdo od staršev želi, da za vsako ceno ostanete pri njih in nadaljujete družinsko tradicijo. Toda Vodnar raje razstavlja, kot sestavlja, zato je dobro, da gre vsakdo svojo pot brez kritike in obtoževanja ter z medsebojnim spoštovanjem.



Venera je še vedno v znamenju Ovna, na eksaltaciji Sonca, zato je čas, ko mnogi najdejo ljubezen svojega življenja, celo veliko več, kot so si kdaj želeli ali pričakovali. To je vzajemna velika ljubezen, in ker je v sekstilu s svojim dispozitorjem Marsom, ni le strast, ampak tudi potreba, da v tej zvezi trajno ostanemo. Luna s Saturnom pomeni tudi obveznost za uresničitev zakona. Zvečer je v sekstilu s Soncem, zato je to kombinacija harmonije in lepega dogovora v vseh družinskih odnosih, pa tudi potrditev vsega danes.



Dan je lep, zaljubite se v druge, imejte radi sebe, saj ljubezni ni nikoli dovolj.

