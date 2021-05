Astrologinja Lenka Stanić: Najbolje, da ne iščete resnice, ker je danes ni

Mesec je od jutranjih ur v znamenju lepote, estetike, usmerjenosti k drugim. Takoj je v čudovitem odnosu s Soncem, kombinacija dogovorov, harmonije, ravnotežja v vseh odnosih. Čas je, da se vsi odnosi normalizirajo, v dnevu pa prijetno uživamo. Še posebej, ker je danes sobota, dan, da si privoščimo čas zase, nekaj lepega za dušo, nekaj, kar sprošča, kar dviguje notranji del nas samih. Bodisi je to obisk pri kozmetičarki, frizerki bodisi si kupite kakšno lepo stvar. Naj dan mine v teh užitkih, ne obremenjujmo se z besedami, saj danes ni najboljši dan za kakršne koli dogovore in načrte.



Merkur in Neptun sta v eksaktnem kvadratu, brez svojih dispozitorjev sta in tukaj besede dajejo pečat, ni popravkov. Besede lahko močno prizadenejo dušo, človeka, pa najsibo z lažmi, s prevarami ali s preprosto neiskrenostjo. Najbolje je zato, da se ne dogovarjamo, da ne iščemo resnice, ker je danes ni, ne iščite, kdo ima prav, kajti tega ni. Misli so zmedene, v glavi je nered in zato zdaj ni čas za kakršno koli razpravo, še manj pa za dokazovanje resnice. Še posebej neprijetno je to za vse tiste, ki v avto sedejo za volan, saj ni prave smeri, ni pravega cilja. Še posebej, če so dež, megla, spolzka cesta. Težave z vodo, na vodi ali ob vodi so še posebej velike za otroke.



Vsem zlahka prinese velike težave. To lahko človeka povleče v obup, zaradi katerega poišče tolažbo v nekaterih opiatih, cigaretah, pretiravanju z vsem. Misli, da s tem zdravi dušo, v resnici pa jo le zastrupi. In Merkur je v njegovi senci, um je zamegljen, brez prave smeri.



Bolj ko raziskujete in pri tem vztrajate, bolj ste lahko prizadeti, obetajo se večja spoznanja, da so vas drugi izdali, prodali ali izdali. To je nekje globoko vaše, sprejmite to, kar koli že je, ustavite se in izpustite zato, da lahko greste naprej.



Najbolje bo, da ta dan izkoristimo za druženje, uživanje, bolj se posvetite sebi, lepšanju vsega okoli sebe, tudi z besedami.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: