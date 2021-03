Astrologinja Lenka Stanić: Najboljše je, da se pri vseh odločitvah zanesete na intuicijo

ss

Po skoraj 2,5 meseca je Merkur zapustil znamenje Vodnarja in se preselil v znamenje Rib, kjer bo ostal do 4. aprila. Tu doživlja največji padec in v tem znamenju se počuti šibkejšega. Merkur predstavlja našo misel, govor, način razmišljanja, namene, njegov razum pa je tukaj močno oslabljen in zmanjšan. Najboljše je zato, da se pri vseh odločitvah zanesete na intuicijo. Zdaj je čas za ezoteriko, duhovnost, umetnost ali pisanje. Navdiha bo dovolj, vendar je pod vladavino Neptuna, zato ga lahko pot neiskrenosti, prevar, muhavosti hitro odnese, saj ga potegnejo čustva. Vsem zna naivno zaupati, zato se drugim zdi, da ni ravno pameten. Njegova koncentracija je odsotna, zato lahko prihaja do nesporazumov na veliko ravneh.Se pa prebudi empatija in sočutje do drugih, zato doživljate težave drugih, kot da bi bile vaše. Tega se zavedajte in skušajte vendarle postaviti prave meje. Tovrstni Merkur je zelo problematičen v prometu. Izogibajte se vožnji pod vplivom kakršnih koli nedovoljenih sredstev, pa tudi v megli ali dežju. Je pa situacija za Venero primerna za vse njene želje in potrebe, ki ne vključujejo uma.Luna je na zadnjih stopinjah znamenja Ovna, a preden jo zapusti, mora nekaj dokončati s Plutonom iz Kozoroga. Za trenutek se ustavite, se sprostite in sprijaznite s trenutnim stanjem ter pojdite naprej. Očistite svoje telo. Okoli 12. ure Luna preide v znamenje Bika. Obeta se sprostitev, občutek topline, sprejetosti, domačnosti, uživanja vseh blagoslovov. Najboljše je biti gost, ki ga z veseljem pričakujejo. Uživajte.