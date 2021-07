Astrologinja Lenka: Mlado Luno podpira Neptun

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Danes ob 3.16 je bila mlada Luna v znamenju Raka na 18 stopinjah, kar bo zaznamovalo obdobje v naslednjih 14 dneh. Luna je trenutno zelo močna v svojem domu in v svojem znamenju in poudarja vse stvari, povezane s čustvi, domom, družino, koreninami, rodom in našo genetiko.Ta pozicija je zelo občutljiva in prav stopinja znamenja je stopinja usode, kjer je duša občutljiva in odprta za vse vplive. Zastavljajo se vprašanja, povezana z našo preteklostjo, z vsemi našimi karmičnimi dogodki. Vsak mlaj je seme za nove začetke, spoznanja in priložnosti, zato pa moramo razčistiti preteklost. Vse zakoreninjene družinske stvari se zdaj premikajo in se aktivirajo za nove spremembe. Koliko smo v duši pripravljeni zares narediti, je odvisno od nas samih, saj čez noč ni enostavno spremeniti vseh prirojenih ali privzgojenih vzorcev, a če želimo živeti po svojih željah, se moramo spremeniti.To je tudi znak topline, nežnosti, dajanja, sprejemanja, intimnosti z vsemi, ki bogatijo našo dušo in nam zagotavljajo varnost. Pokazalo se bo, kaj je resnično in iskreno in kaj ni. Na koncu bo prevladalo vse, kar je čisto, odprto in izbrano v srcu.Mlada Luna prihaja iz sekstila z Uranom, kaže pogum in neustrašnost. Podpira jo tudi Neptun, ki je v svojem znamenju tako globoko povezan z vsemi našimi spoznanji in intuicijo. Če se ga bomo držali, se ne bomo zmotili. Izkoristimo priložnost, prisluhnimo notranjim potrebam in dajmo prosto pot svojim talentom. Ta nova Luna v Raku nam obeta odprtje zasebnega ali celo družinskega podjetja. Odpira možnosti, da spremenite prebivališče ali kupite novo nepremičnino.Predvsem očistimo dušo in čustva vseh stvari, ki nas onesnažujejo, ustvarjajo negotovost, nepripadnost in nenaklonjenost. Odprite se novim stvarem na vseh področjih, vendar naj vas vodi čista duša najprej k sebi, šele nato k drugim.