Astrologinja Lenka Stanić: Mlada luna je nekaj posebnega, drugačnega, morda najbolj idealnega

Danes je mlada luna ob 11.21 v znamenju rib na 23 stopinjah. To je novo seme in čas za vse nove začetke ne glede na to, kaj nameravate začeti. Daje trajnost in srečo v vsem, kar se nato prebudi. Pri vsem, za kar se odločimo v tem obdobju, je super vztrajati, pa če ste se odločili za čiščenje telesa različnih strupov ali za uporabo diete.



Toda ta mlada luna je nekaj posebnega, drugačnega, morda najbolj idealnega, najbolj romantičnega, najbolj obetavnega in najsrečnejšega, tudi za trenutek. V konjunkciji s planetom idealizacije Neptunom in planetom ljubezni Venero. Kakšna povezava je to v nebesih? V kaj verjeti in v čem zares živeti? Daje veliko občutljivost, preobčutljivost, sočutje, spajanje in spajanje z vsemi skrbmi in težavami drugih ljudi. Treba je omejiti, kdaj se v vsem tem predati ali iti na drugo stran in postati žrtev nekoga ali nečesa. To je mesto velike duhovnosti, velikih talentov, od umetnikov, slikarjev, pesnikov do glasbe, plesa ali česar koli drugega (človek se rodi z njimi, ker jih je zaslužil v nekaterih preteklih življenjih). Tu se lahko uresničijo vse sanje, vse, kar si želimo, vendar si jih moramo tudi pričarati, vizualizirati, priti do jedra, zavohati, začutiti, kot da so resnične.



Tu pa je problem za Sonce, ker sije, daje svetlobo, toplino, življenje vsem na planetu Zemlja, ne da bi pri tem kaj vplival, in tukaj je preveč čustveno, občutljivo, pasivno. In za Sonce je pomembna ustvarjalnost, ki se kaže v ospredju, in tu ga lahko vsa ta pasivnost povleče, da zdrsne v drug svet, in to je odvisnost od nečesa. Če je to odvisnost od notranje ustvarjalnosti, je super, če pa je odvisnost od odvisnosti, pa je to problem.



Toda planeta Venera in Neptun dajeta veliko nežnosti, zasanjanosti za predajo božanstvu, brez kakršnih koli zahtev, materialnih, finančnih, nobenih. Plavajo v enem od svojih svetov, ki jih nosijo notranji metulji z blaženostjo, lepoto. To je sreča, to je ljubezen, ki ni uresničena ali uresničena (če vemo, kako in koliko dolgo), je čarobnost življenja iz nebes na Zemlji. Prav tako je velik navdih, je uresničitev vseh želja, a spet samo poslušajte svoje telo. Vstopiti vase. In Veneri je dispozitor ta isti Neptun in ona ostaja v svoji vzvišenosti, vzvišenosti, da si vse želi in izpolni. Čas je za predajo, ljubezen, prijaznost. To je kraj velike očaranosti in nato še večjega razočaranja.



V svoj dan vključite vse vonje, cvetje, parfume, čudovito modo, čevlje. Naj bo to nekaj najlepšega, kar si lahko privoščimo. Ne čakajmo drugih, oni se bodo po tem spomnili in nam podarili še lepše stvari. Uživajmo v vseh nektarjih opitosti.



