Astrologinja Lenka Stanić: Marsikaj je ostalo nejasno in nepopolno, a bo prišlo na dan

Luna je stopila v znamenje vodnarja, kot da bi prehiteli s čimprejšnjo menjavo ure. Tu je njena energija povsem drugačna, bolj svobodno diha in se počasi pripravlja na sklepanje vseh stvari. Že od jutra je v lepem odnosu s Soncem, tako da so vse volje, želje, čustva usklajena za danes, karkoli boš. Dan bo zelo hiter, še posebej zvečer, ko gre v kvadrat z Uranom. Tvegajte še večje, naredite kakšno veliko spremembo, naj bo to sprememba v sebi, v sebi, okoli vas. A na to bodi pripravljena, le tako ti lahko uspe, sicer bo nenaden prelom, sunek, živčnost. Prehitro sprejemanje odločitev v takih situacijah lahko v strahu in nerodnosti samo polovico naredi nedokončano, to pa samo še poveča napetost.

Danes ob 8:45. ure je Merkur, planet razuma, misli, uma, komunikacije prešel v znamenje Ovna in bo tu ostal do 11. aprila. No, to je pač hiter um, še hitrejše razmišljanje, ki gre neposredno, odkrito brez zvijanja in skrivanja. Ko je hodil skozi znamenje Rib, se je nabralo veliko neresničnega, lažnega, tihega, skritega. Marsikaj je ostalo nejasno in nepopolno, a z vstopom v znamenje ovna bo vse počasi prišlo na dan.

Tu ne dovoli, da bi se kdo vmešaval v njegove odločitve, v njegove ideje, ker ima preveč novih in drznih. Brez strahu gre pri svojih odločitvah. A tukaj je problem, kako se osredotočiti, kako vztrajati do konca, kako dokončati vse začeto. Ker tisti ogenj, tisti plamen, ki ga poganja od znotraj, ni časa za čakanje, ni potrpljenja in v takih situacijah bodisi ustavi začeto ali pa pride do nepotrebnih prepirov z drugimi. Če je osredotočen na vse, kar želi, kaj hoče in kako lahko zelo hitro izpolni svoje cilje. Ker je to tista pomladna roža, ki se ne boji zime, požene iz zemlje, ne glede na vreme zunaj. Ta položaj Merkurja je precej povezan ne le s komunikacijami, ampak tudi z vsemi prevoznimi sredstvi, prometom, zato zahteva veliko potrpljenja, veliko umirjenosti in še večjo koncentracijo.

A kljub vsemu temu pogumu se morate sami s seboj dogovoriti od znotraj, da to storite čim bolj potrpežljivo in varno zunaj.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju njegove egzaltacije, v znamenju, kjer želi biti prvi, biti vodja, biti glavni in da mu vsi sledijo. Dan je vse daljši, vedno več svetlobe nam je, pa ne zato, ker smo uro vnaprej spremenili, ampak zato, ker ne moremo spremeniti, kaj šele vplivati ​​na kozmos in Sonce. Uživajte v soncu, ker nesebično daje življenje.