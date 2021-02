Astrologinja Lenka Stanić: Luna zdaj rada počne nekatere stvari

ss

Luna je stopila v svoj dom (Rak), kjer je najboljše in kjer lahko daje vse od sebe za druge in zase. Obrnjena je k domu, družini, daje toplino, nežnost, ščiti vso družino, a je včasih še preveč zaščitniška. Če želite danes na dobro kosilo k mami ali babici, je to dobra priložnost. Luna bo s Soncem iz Rib naredila trigon, tako da nas bo vodna energija čustveno dopolnjevala, tako da bomo znali pravilno usmeriti energijo v sanje in želje. To je dan za navdih, konjičke, talente, saj vse to podpira Uran iz Bika.Luna zdaj nekatere stvari spreminja, se otresa starih običajev in omejitev. V nasprotju s Saturnom se zdi, da preizkuša, ali ste res pripravljeni na to, da vam ne bi bilo žal za kaj iz preteklosti. In ta notranji boj bo trajal nekaj časa, dokler se popolnoma ne prilagodimo ali osvobodimo vsega, vendar brez krivde in trpljenja. ​Zaradi kvadrata s Kironom pazite, da koga ne prizadenete ali poškodujete.Danes je Merkur začel svojo neposredno pot. Čeprav je marsikaj osvetljeno in bistre glave, je še vedno zelo počasen in še vedno na isti stopinji. Premika se počasi, kot da je njegov cilj čim bolj razkriti vse skrivnosti, ki so kje ostale. Kljub temu je imel srečanje s Soncem in z Jupitrom, kar mu je dalo moč, da je vse to zdaj na Vodnarjev način predstavil odkrito. Ker le tu lahko pomaga in ozdravi druge – in to je le čista resnica. Priprave in načrti se lahko začnejo počasi, a naj bodo drugačni, novejši, izvirnejši ...Ker je danes ponedeljek, Lunin dan, bodimo previdni pri svojih čustvih in osrediščeni.