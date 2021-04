Astrologinja Lenka Stanić: Kakšna ognjena in nenadna energija bo, vse bo počilo

ss

Luna se je pridružila skupini planetov v ognjenem Ovnu in tako počasi vstopa v svojo zadnjo fazo in ter se pripravlja na popolno združitev s Soncem. Kakšna ognjena in nenadna energija bo, vse bo počilo.Luna v Ovnu je nestrpna, želi se na vse stvari hitro odzvati, časa za čakanje ni, dobro je le za nekatere pogumne odločitve, ko drugi niso pripravljeni na nove podvige. Venera je z Jupitrom vstopila v čudovit sekstil iz znamenja Vodnarja in to je čudovit vidik ne samo za naše želje, potrebe, ampak tudi za naše duše in kako jih izpolniti.Oba s svojimi zahtevami nista skromna, zato mora biti pri nakupovanju na ravni in dražja. Če gre za neko izobrazbo, mora biti to bodisi šolanje bodisi vplačilo šolnine nekoliko dražje. A najpomembneje je, koliko znamo ceniti te vrednote, ne glede na to, ali gre za denar, kakršno koli materialno stvar, moralo in spoštovanje nekaterih stvari. Tu si Jupiter želi, da bi bilo vse bolj svobodno, drugačno in Veneri v Ovnu ni ničesar težko sprejeti.Merkur je v sekstilu s severnim vozliščem in Saturnom, zato je konstruktiven dogovor, da je nesebičen nasvet starejših mogoče dobiti kjer koli, kjer lahko vse to človeku zelo dobro služi, če ga zna dobro sprejeti za svojo prihodnost. Ker samo severno vozlišče ponuja priložnost za povezovanje preteklosti s prihodnostjo.Mars je še vedno v kvadratu z Neptunom, čemur se je treba še naprej izogibati in se ne vmešavati v razjasnitev nekaterih stvari, provociranje tistih, ki ustvarjajo napetost in živčnost, vendar bi moral biti dan osredotočen na stvari, ki jih je treba sprostiti in začeti nov začetek po Novi Luni.Torej če bi moralo biti, balkon, vrt, oblačila ...