Astrologinja Lenka: Jupiter v znamenju Rib

FOTO: Lenka Stanić

Pred svitanjem je nastopil planet sreče, bogastva in največjega znanja in se po 12 letih vrnil v svoj znak, znamenje Rib. Tu bo ostal do 28. julija in do dveh stopinj znaka Ribe, ko se bo vrnil v znamenje Vodnarja. Tam ostane do 29. decembra, nato pa preide v znamenje Rib za naslednje leto. To obeta veliko znanja, dolga potovanja, velike priložnosti, denarja in to, kar je najpomembnejše, zaščito na območju, v katerem je znak, v kateri hiši je ali katere aspekte naredi. Vendar se ognimo pretiravanju v vsem (od hrane do denarja). Daje nam tudi upanje (in to nas ohranja pri življenju), kajti morda se je v zadnjih letih že utrudil, ko je nemoralo širil skozi znamenje Kozoroga. Okrepljen s Plutonom in Saturnom je ustvaril tisto, kar smo že videli in doživeli, vendar je tu njegov padec. Toda dokler je v znamenju Rib, vsem vodnim in zemeljskim znamenjem ponuja zelo dobre priložnosti.Vsakih 12 let se vrne v svojem znamenju. Čeprav Jupiter ponuja in kaže in daje, priložnosti nikoli ne izkoristi. Lahko nam obljubi, toda ne more nam zagotoviti, da bo obljuba uresničena. V teh dveh mesecih se bo znamenju Rib odprlo veliko poti in okrepila se bo vera v prihodnost. Jupiter je tudi največji zaščitnik in dobrotnik. Toda kot smo dejali, ne pretiravajmo v ničemer, prepustimo se intuiciji in pustimo, da nas vizualizacija vodi v pravo smer.Danes Luna nadaljuje pot in skozi znamenje Dvojčkov ustvarja neobremenjeno ozračje. Med 12. in 14. uro, ko z Neptunom naredi kvadrat, ne dovolite, da vas spomini popeljejo v melanholično preteklost. Če vas čustva začnejo bremeniti, se prepustite tišini, pomirite se in vsi strahovi in ​​negotovosti bodo minili.Danes je petek, dan Venere, ona pa je igriva, najsrečnejša, brez bremen in težkih obveznosti. Preživite dan s tistimi, ki vam polepšajo dan, ki vas radostijo in s katerimi se je prijetno družiti.