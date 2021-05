Astrologinja Lenka: Jupiter je po 12 letih vstopil v svoje znamenje

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Ne bi mogel biti boljši čas, da zarja blagoslovi dan, povezavo duše in največjega dobrotnika. Luna je v natančnem trigonu z Jupitrom, zato nam daje vero, moč in optimizem. Omogoča nam zaščito in nas prepričuje, da lahko storimo vse. Začnemo lahko nekaj, česar drugače ne bi nikoli. Ta vodeni del je idealen za izstrelitev nečesa, o čemer smo razmišljali že dolgo, vendar nismo imeli poguma. Podpirali nas bodo vesolje in ljudje.Jupiter je po 12 letih za kratek čas vstopil v svoje znamenje, da se naužije svetlobe, vere, topline, nežnosti in resnice. Da si spočije od pritiskov in omejitev Saturna in Plutona. Zato naj bosta ta dva meseca namenjena potovanjem, dokončanju izobraževanja in odkrivanju notranje lepote. A pogoj je, da verjamete vase, v tisto, kar počnete, le tako boste na koncu nagrajeni. V tem znamenju je bil pred 11 leti. Spomnite se, kakšna darila vam je prinesel, kako vam je pomagal in vas opogumljal. Kaj pa je njegov problem? Pretiravanje, zlasti pri hrani. Pazite tudi, da ne zabredete v dolgove, in se ne zanašajte preveč na pomoč drugih.Luna je prešla v svoj dom v znamenju Raka. Energije so usmerjene proti domu in družini. Bližnjim namenite več pozornosti, pogovarjajte se z njimi, skuhajte jim kaj, pokažite jim naklonjenost in ljubezen, vendar ne bodite pretirano čustveni. Duša je zelo občutljiva za vsako neuslišano stvar in solze hitro potečejo. Obiščite tiste, ki jih že dolgo niste videli. Pospravite in okrasite dom, a ne bodite njegov suženj.Čeprav je Merkur v svojem domu genij, počasi vstopa v svojo senco in razmišlja o nekaterih preteklih stvareh ... Danes je lep dan, ne glede na to, ali ga boste preživeli v krogu družine ali pa preprosto naredili kaj za svojo dušo.