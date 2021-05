Astrologinja Lenka Stanić: Junij prinaša velike preobrate

FOTO: Lenka Stanić

Luna je izstopila iz faze mrka, odprla vrata in gre naprej. Naredila je vse, kar si je zastavila, zdaj pa gre naprej, poravnava račune, ozavešča in spremlja, kako se bo kdo odzval na ta dan. Pot nadaljuje v znaku Strelca, vrača se ji optimizem, veselje, polna je lastnih idej. A okoli od 16.00 do 19.00 se kažejo nekoliko večja pričakovanja, vstopi v praznino z razkorakom med njenimi željami in potrebami. Morda zdaj res ni čas, da bi imela vse, kar želi kupiti, narediti, morda mora nekomu dati denar za nekaj, kar ji ni všeč, ne ve, kam gre in za kaj gre. Z Neptunom in njegovo zmedenostjo, tistim občutkom nemoči, negotovosti, dvoumnosti sploh ne vidite prave slike, pravega občutka. Vse je zamegljeno z neko meglo v občutkih, zato ne morete začutiti, kaj je prav in kaj ne. Ne smete si dovoliti, da vstopite v težko duševno stanje ravno zaradi nekoga ali nečesa. Občutek izdaje, občutek prevare in občutek nezaupanja razjedajo dušo. Vendar ne bi smeli gledati tako. Postojte za trenutek in naredite korak naprej z velikim zaupanjem vase in v vse, kar si želite.Obup nekoliko neprijetnega dne za tiste, ki živijo resnično življenje, je prav na nebu, v kvadratu med Venero in Neptunom.Venera je v Dvojčkih, že sama po sebi rada opravlja več opravil hkrati, več je radovednosti, spogledovanja, celo dve vzporedni zvezi lahko gresta skupaj. V kvadratu je z Neptunom, zato zlahka prihaja do prevar, izdaj, spoznanj, da vse obljubljeno od danes ne velja več. Nekdo si premisli, morda ugotovi, da je našel nekaj boljšega, lepšega, saj Neptun živi za jutri, Neptun živi, ​​da ga v naslednjem koraku čaka nekaj lepšega in boljšega, zato je težko ostati z eno osebo.A brez skrbi, Merkur stoji na enem mestu in se sam dogovarja, kaj mora storiti zdaj, ko se bo premaknil nazaj, in prav v Dvojčkih ne manjka idej. Torej vsa ta razmerja, ki se zdaj začnejo ali končajo, niso prava in trajna. Čez čas se bodo obnovila, pomembno je le, da oseba preuči sebe (ne svojega partnerja), kako iskrena je do sebe in kaj želi od sebe.Vsekakor nam mesec junij prinaša velike preobrate na vseh mogočih področjih, zato sta zdaj naša prva prioriteta mir in tišina v duši, da lahko vsemu temu sledimo.