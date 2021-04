Astrologinja Lenka Stanić: Dušo napolnite s tem, kar želi, tudi če pretiravate

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna je izredno radovedna in se vmešava v vse, a njena otroška radovednost trči v kvadrat z Neptunom, da pride k sebi in ugotovi, da niso vsi enaki. Ni vse tako neškodljivo in iskreno, kot si misli, zato jo razočara nekdo, ki ji nastavi past, sprevrne besede, vseeno pa gre naprej, ker je to še vedno znak Dvojčka, in si tega ne jemlje preveč k srcu. Med okrevanjem z Merkurjem tvori čudovit sekstil, ki jo spodbuja in ji daje nove ideje. Trigon z Jupitrom ji daje smisel in notranjo moč, da si polepša dan, samo verjeti morate vase. Pomoč prijateljev ji bo vzbudila dobro voljo.Z vsem tem pa ne sme pretiravati, kajti Mars jo čaka, a ne ve, kako nežno bi moral delati z dušo. Hitro jo prizadene z nekaterimi svojimi izpadi in jo pretrese. Med 14. in 16. uro zato ne vstopajte v težke razprave, ker bodo sledile le dodatne težave. Boljše je narediti kaj zase, telovaditi ali le okopavati vrt v tišini. Šele po tem lahko sklenemo konstruktivne dogovore, kajti trojka Merkur, Mars in Jupiter jim lahko da potrebno podporo. Hkrati sta podprta Luna in Sonce, zato je lahko zadovoljstvo veliko ne le v družinskem krogu, ampak tudi širše.Venera je prišla na kraj, kjer je duša vzvišena, kjer je vsega dovolj. To je kraj, ki obljublja širitev doma in družine, razcvet materialnih stvari, finančnih sredstev in bogastva. Vsakdo, ki ima ob rojstvu kakšen dober planet na tem mestu, v tem življenju zagotovo ne manjka ničesar.Danes dušo napolnite s tem, kar želi, tudi če pretiravate. Vendarle gre za dušo ...