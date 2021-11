Astrologinja Lenka Stanić: Danes ni dan za nakupovanje

Danes Luna nadaljuje pot v znamenju Leva, brez velikih aspektov. A to ne pomeni, da bo povsem miren dan. Imela bo dve težavi z Neptunom in Plutonom, ki jo bosta malo spomnila na finančni ali zdravstveni položaj. Vsako pretiravanje lahko prinese težave, še posebej ko bo Luna med 16. in 18. uro tvorila opozicijo z Jupitrom iz znamenja Vodnarja. Ali si bo privoščila še malo užitka ali pa bo priskočila na pomoč svojim prijateljem? Če preveč zaupate drugim, lahko pride do neprijetnosti in lahko celo skvarite prijateljstvo.

Danes se je treba zadrževati in ne preveč nakupovati, saj boste kmalu ugotovili, da ste vse preplačali in da cena ni bila tako zelo ugodna. Merkur in Sonce bosta dan polepšala, saj sta oba planeta v znamenju Strelca, ko so misli usmerjene v nekaj lepega, v dober izid. Venera in Mars sta v lepem aspektu, v katerem se Venera počasi približuje Marsu in tam se aktivirajo spomini na stare ljubezni, ki jih je zdaj mogoče celo obnoviti. Obeta se veliko strasti in privlačnosti. A med obema mrkoma smo še vedno v nekakšni temi, zato je morda najboljše počakati z realizacijo do naslednjega mrka.

Danes je petek, dan Venere, ona pa je znamenje Kozoroga. Pomagajmo ji, da se bolj odpre, da začne verjeti, sprejemati ljubezen in naklonjenost. Na ta način se bo sprostila in bo srečnejša in zadovoljnejša.