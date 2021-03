Astrologinja Lenka Stanić: Danes je Marsov dan

FOTO: Lenka Stanić

Mimo je še eno težko srečanje s Plutonom, ki jo je malo spomnil na nekatere pretekle in težke stvari, hkrati pa jo je ponastavil in pripravil na spremembo svojih občutkov. Na Marsovi višini je dobila moč in pogum. Pogumna se počasi otresa vseh teh težav.Danes je Merkur v zadnjem mesecu že tretjič prekrižal svojo pot, ki je na stopnji največje intuicije, talentov, sočutja, povezanosti z najglobljim delom sebe, kjer se razkrijejo vse stvari, ki so bile kdaj skrite. Po drugi strani pa je to kraj, kjer je mogoče razkriti dolgo skrite zelo pomembne informacije in ki jih je treba zdaj ugotoviti. Vsekakor bomo šokirani nad različnimi ugotovitvami in nenavadnimi zgodbami.Luna preide v znamenje vodnarja okoli 8.30 (za naslednjih 2,5 dneva). Zave se svoje svobode in nikomur ne polaga računov. Ta občutek svobode je neprecenljiv in najboljši. Toda tu je tudi Mars iz znamenja Dvojčka. Ko se združijo v trigon, ni časa za zgodbe, dogovore in več komunikacije. Vse se dogaja hitro in učinkovito. Vse na nebu je obrnjeno naprej, vsi planeti gredo po ravni črti v naglici brez postanka.Toda težave v prometu še vedno obstajajo in potem še z Uranom udari v kvadrat, kar povzroči stres in napetost ter izčrpanost duše. V tako napetih razmerah prihaja do netolerantnosti in nepremišljenih prekinitev vseh odnosov, zato je treba biti zmeren v vsem. Čez noč se bo združila s Saturnom, pa ne ve, ali naj se zjoka ali poišče uteho v pijači. Toda počasi se bliža mlaju, zato bo uresničitev sledila po tem.Danes je torek, Marsov dan, ta pa je obrnjen naprej. Njegova energija prihaja iz najglobljih nezavednih delov človeka, zato so mogoče težke in negativne reakcije. To energijo je najboljše umiriti s fizičnimi vajami, pa tudi z delom.