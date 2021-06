Astrologinja Lenka Stanić: Danes je dan Marsa

FOTO: Lenka Stanić

Luna iz Rib v vodnem trigonu s Soncem, začetek dobrega jutra, ki obeta veliko, doseže pa se lahko še več. Ne glede na to, da je Luna zaradi velike preobčutljivosti in empatije nekoliko bolj zmedena v tem znamenju, vseeno daje obet lepega dogovora za službo, za dom, za kar koli ... Tu lahko črpa iz odlične intuicije in počne marsikaj, ker ima veliko talentov. Šele med 19.30 in 21.30 jo bo Uran pretresel, da se bo predramila iz spanja. Prinese lahko nekaj nepričakovanih, nepredvidljivih stvari. Ne glede na to, da je Uran v največjem padcu, je Luni tam najlepše, zato bo zanjo vse super. Tudi to, da se v tem času številni prijateljski odnosi popravijo in se zagotovita mir in tišina.Danes je torek, dan Marsa, še vedno je v ognjenem znamenju Leva. Še vedno potrebuje dokazovanje v poslih, pa tudi slavo in priznanje. Vse to je v redu, če zna igrati pošteno in upoštevati tudi druge. Ker se počasi približuje opoziciji s Saturnom in kvadratu z Uranom, to lahko pomeni sebičnost, trmoglavost, nepopustljivost niti za milimeter. Dispozitor Sonce mu lahko ošibi dostojanstvo, uporabi najnižja sredstva, najnižje energije, in to samo zato, da je še močnejši, ker ga tukaj podpira Uran, ki je uničujoč in je v padcu. Čeprav je Merkur začel precej neposredno, bo do 7. julija še vedno v njegovi senci, zato se, če je le mogoče, izogibajte kakršnim koli dogovorom, saj je sama njegova 'senca' podobna takrat, ko je retrogradna.Mars vam ne bo dopustil, da ste mirni in brez akcije, zato morate narediti čim več, a naj bo to mirno in brez škodovanja drugim. Bodite ustvarjalni in spodbujajte tudi druge k delovanju.