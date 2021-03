Astrologinja Lenka Stanić: Danes je dan, ko moramo očistiti vse, kar je staro, prezračiti in očistiti dom

FOTO: Lenka Stanić

Danes, 20. marca 2021, ob 10:37:19 Sonce preide na 0 stopinj znaka Ovna. Začetek pomladi je. Začetek novega astrološkega leta. Svetovni dan astrologov. Danes je ekvinokcij (enakonočje), ko sta dan in noč enako dolga. Od tega trenutka se dan vsak dan podaljšuje vse do 21. junija.V astrologiji ta trenutek uporabljamo kot začetek zodiakalnega horoskopa, je prvo znamenje v horoskopu. To je trenutek vzpona, trenutek rojstva. Sonce v tem znamenju je najvišje in vzvišeno (še posebej na 19 stopinjah). Sonce predstavlja naše ego, voljo, moč, zavest, identiteto, željo, ustvarjalnost, vitalni sistem in potrebo po sijanju in vodenju. V Ovnu je Mars v svojem domu, Saturn pa v padu, zato je treba veliko potrpljenja, ki ga primanjkuje, preveč pa je nepremišljenosti in zaletavosti.Zdaj se mora začeti vse od začetka. Posadimo nova semena, začnemo nov cikel. Vse se začne prebujati, Zemlja, narava in tudi mi. Danes moramo očistiti vse, kar je staro, prezračiti in očistiti dom, omare, posaditi cvetje, posejati nova semena.Njegov dispozitor Mars je v znamenju Dvojčkov in s Saturnom oblikuje trigon iz znamenja Vodnarja, kjer hoče, da je vse varno in stabilno. Luna je še vedno v znamenju Dvojčkov, kjer je ozračje sproščeno in igrivo. Gre proti čudovitemu aspektu z Jupitrom, tako da je duša vsa vesela, polna pričakovanj in optimizma za boljši jutri. V poznih večernih urah bo Luna naredila kvadrat z Neptunom, obeta se veliko lepih trenutkov, pri čemer se zdi, da še duša ne more verjeti, da je lahko to začetek lepega, uspešnega in plodnega obdobja.Srečen začetek pomladi in srečen solarni povratek – rojstni dan vseh, ki so se rodili v znamenju Ovna.