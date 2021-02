Astrologinja Lenka Stanić: Danes čim manj hrane, pijte veliko čiste vode

Preden je prišla polna luna, je z Uranom naredila zelo lep zemeljski trigon in se pripravila na nove začetke, nove ideje, novo dobrodošlico polni luni.



Polna luna nastopi ob 9.16 na osmi stopnji znamenja device. Takrat sta na nebu sonce in Luna nasproti drug drugemu, v opoziciji. Sonce je na osmi stopnji rib, luna pa na osmi stopnji device. Konflikt ega, volje in občutkov, konflikt ženskega in moškega načela v nas, v partnerskih odnosih pa tudi z drugimi, ki so nam nadrejeni. Vse, kar je povezano z Devico, se nanaša na fiziologijo, telo, zdrav življenjski slog, nekatere spremembe, ki jih moramo narediti pri sebi. Mi, ne kdo drug, tako da nas ta osma stopnja odpira, da se spremenimo ne glede na to, kako, da je le koristno za naše teleso in našo srečo. Gre za stopnjo preobrazbe, sam znak device pa je povezan z zdravjem. Ali ni to najboljša priložnost za začetek? Marsikaj se lahko spremeni v sami hrani, postenju, obračanju k bolj naravnim stvarem. V času polne lune je tisti dan zaželeno piti več vode, čim več tekočine in jesti manj hrane. Da smo čim bolj v stiku z vodo, se sprehajamo ob vodi, prhamo. Toda tisti rituali, ki so posvečeni lunarni fazi, se izvajajo, da nas učijo novih navad in s tem spremenijo vsakdan.



Polna luna predstavlja fazo odpuščanja, hvaležnosti, dokončanja določenih stvari. Za vse, kar smo začeli v fazi mlade lune, je zdaj čas, da končamo. To je tudi vrhunec vseh dogodkov, napetosti, nervoze, težav v prometu, službi, naravi okoli nas, več je rojstev med ženskami.



Luna v Devici nas sama lahko pripelje do tega, da smo ta mesec bolj osredotočeni na telo, podrobnosti, malenkosti, da smo bolj mrzovoljni, vse nas moti. Velika je potreba po natančnosti, čistoči, delu, uslugah in pomoči drugim. Ker pa je šesta hiša tudi hiša zdravja, je treba temu območju nameniti več pozornosti. Še posebej, ker je dispozitor Merkur v Vodnarju, zato lahko pride do težav s trebuhom, lahko pa tudi do psiholoških težav.



Merkur je tudi v konjunkciji z Jupitrom, kar nam daje veliko intuicije, namen in nas usmerja, da svojo energijo še bolj obrnemo. Še posebej, ker ima ta Jupiter v sebi Venero, Sonce in Neptun, zato je to ena velika moč, intuicija lepote, z vozlišči naredi čudovit aspekt in nam daje moč, da združimo vse lepote in želje.



Danes bodimo čim bolj sproščeni, dan preživimo v tišini in po možnosti s čim manj hrane in z velikim vnosom čiste vode.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: