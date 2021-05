Astrologinja Lenka Stanić: Danes bodimo potrpežljivi, brez negativnih misli

FOTO: Lenka Stanić

Počasi okrevamo od včerajšnje mlade lune. Nekaterim je prinesla fenomenalna spoznanja in spoznanja za nove začetke, drugim pa počasi poslavljanje od tistega, kar je že bilo. Kakor koli že bo, Luna je še vedno v znamenju Bika in počasi poskuša razrešiti nekatera nesoglasja, predvsem tista z mamo. Pri tem ji veliko pomaga trigon z retrogradnim Plutonom iz Kozoroga, ki pravi, da je treba spoštovati nekatera pravila, vse mora biti pod nadzorom, ne glede na to, kako močni so občutki.Med 13. in 15. uro, ko je Luna v kvadratu z Jupitrom, vas lahko potegnejo nenadni in nepričakovani zavoji k pretiravanju v vsem, ampak res v vsem. Mogoče obstaja želja po večji količini hrane, nakupu česar koli, porabi denarja. Ne načrtujte, nikomur ničesar ne ponujajte in od nikogar ničesar ne pričakujte. Ne glede na želje se vzdržite ti dve uri, ker to ni dobro, pokesali se boste, poleg tega sta oba v zadnjih stopinjah znakov, kar pa dodatno govori o tem, da ni trajnosti in verodostojnosti v tem, v kar boste vložili. Če se odločite za meditacijo ali naredite nekaj zase v tišini, je to idealen trenutek.Okoli 15. ure Luna počasi prehaja v znamenje dvojčka, ki nestrpno čaka, da objame svoje prijatelje Venero in Merkurja. To je tisti otroški občutek, je pa tudi najlepši občutek, olajšanje, brezbrižnost. Potreba po odlični komunikaciji je včasih pretirana, vendar nič ni zlonamerno in težko. Za tiste, ki imajo radi tišino, je včasih preveč zgodb in govora, za druge pa je idealno izvedeti prav vse.Toda dva ostra prijatelja, Uran in Mars, in oba v svojih najšibkejših vrlinah, nudita nekaj opore, nekaj notranje potrebe, da takoj nekaj storimo. Oba bolj delujeta na notranji del človeka, še vedno tudi ostaja velika želja po takojšnjih številnih spremembah.Merkur na svojem, iz znamenja dvojčka, dela čudovit trigon s Saturnom iz znamenja Vodnarja. To je velika modrost, trajnost, izgovorjena beseda ima v vsakem kontekstu veliko težo.Kakšni so dogovori, kakšni so načrti, osnutki, kakšne besede so izrečene in dane kot pečat za trajnost in dolgo časa. Vse, kar je danes sklenjeno s pogodbo ali z dogovorom, daje trajnost. Poleg tega je tukaj Saturn, ki razmišlja, da bi z »ustavljanjem časa« nekaj ostalo v večnosti.Danes bodimo potrpežljivi, brez negativnih misli, brez kritiziranja drugih in sebe ter preživimo dan v tišini, kot da bi morali upravičevati dejanja drugi osebi.