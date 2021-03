Astrologinja Lenka Stanić: Danes bodimo nekoliko bolj previdni

FOTO: Lenka Stanić

Lunin in Jupitrov aspekt nam vedno prineseta veliko optimizma, sreče, plemenitosti v duši za druge. Tu je duša polna dobrote, radodarnosti, radodarnosti, nesebičnega dajanja sebe na vseh ravneh. Daje nam veliko upanje, da bomo v vsem vztrajali, se rešili in premagali vse negativno, vse, kar nas muči in ovira. Upanje je tisto, kar potrebujemo za smisel življenja, za vse, kar nam obljublja in nas vleče naprej, za boljši jutri. Toda tokrat si želi nekaj, kar bi bilo treba storiti na področju odnosov, da bi se stvari popravile, morda kakšno zvezo osvoboditi in jo pripeljati do boljšega stanja. Zahteva tudi, da se čustva osvobodijo kakršnih koli okovov, starih stvari, vsega, kar je že izrabljenega, da bi lahko obrnili novi list. Paziti moramo, ker je Luna v Ovnu odprta in spontana, zato njena hitrost in nepremišljenost neposredno udarita, kar mnogim ni všeč. Vendar je ponedeljek Lunin dan, zato moramo biti z njim v sozvočju, biti pozorni na čustva, biti bolj povezani z vodo, pokazati svoje občutke.Danes je planet Merkur na 29 stopinjah znamenja Vodnarja. To je zadnja stopnja, ki jo je najbolje posvetiti sebi, se prepustiti intuiciji. Ni najboljše za kakršne koli začetke, kakršne koli nove stvari, dogovore, nakupe. Ker bomo šele kasneje spoznali, da se nismo dobro odločili, in ne le da imamo trajnost, ampak je morda tudi nismo potrebovali. Pripravlja se, da zapusti to znamenje, v katerem je od 8. januarja, več kot dva meseca. Počasi bo prešel v znamenje Rib. Bomo znali uporabiti svoje notranje talente?Venera je še vedno v znamenju Rib, kjer pleše svoj ples s Soncem in z Neptunom. Mogoče se je nekoliko streznila iz Neptunovega objema, ker se je malo oddaljila od njega in tako začela počasi razumeti, kaj je resničnost in kaj ne. Vendar je tu najlepši kraj zanjo, saj je prepuščena lepoti tega sveta.Danes bodimo nekoliko bolj previdni: uskladimo misli in čustva in se dotikamo sogovornika z nežnimi besedami, naj bo to najbolj iskreno in najgloblje od nas. Popravimo tudi neki odnos z neko žensko.