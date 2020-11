Astrologinja Lenka Stanić: Dan poln nemirov, stresa, ločitve, razhajanja

In Venera v svojem izgonu v Škorpijonu in na sedmi stopnji, ki govori o vseh odnosih, pa naj bodo intimni, partnerski, poslovni ... Tu je strastna, magnetna, skrivnostna, a vendar ima željo in potrebo, da se pokaže v javnosti. In po drugi strani je polna upora, ljubosumja, neodpuščanja, sovraštva in maščevanja. In namesto da bi se vprašala, zakaj se ji to dogaja, da bi v tej situaciji razvila več topline, ljubezni, zaupanja, se obrne in uniči vse pred seboj. Za vsako ceno se želi osvoboditi vseh zadržkov, okovov, vsega, kar jo omejuje, ji jemlje svobodo, jo veže na eno mesto, na eno osebo. Vse je zanjo čustveno stresno, tuje, saj bi rada poskusila in okusila vse razlike, vsa nasprotja, da bi razbila vse tabuje ne samo v ljubezni, ampak tudi v življenju nasploh. Zna delovati le takrat, ko se lahko razlikuje od drugih, dela tisto, kar je drugim prepovedano, ne obnaša se v skladu z zakonodajo, družbenimi normami, s tradicijo. Problem je ostati v eni zvezi, v enem odnosu, v enem zakonu, v eni skupnosti. Želi prekiniti vse verige, ki jo stiskajo, da skoči iz okvira, iz sebe, zato pretrga vse. Obstajajo hitro razhajanje, ločitev, izguba prijateljev, materialnosti.



Ker vse, kar ona predstavlja, so volja, ljubezen, odnos in povezanost z drugimi, način, kako ustvarimo vsako harmonijo z drugo osebo, predstavlja pa tudi naše potrebe v finančnem in materialnem svetu.



In Uran je tu, da vse to uniči, spremeni, se poigra z vsemi in vsem, kar želi ustvariti neko trajnost, stabilnost. Zanj je bolj pomembno, da se poveže z mnogimi ljudmi, družbo, s kolektivom, kot da ostane v enem odnosu in z eno osebo. Zato moramo biti iskreni do sebe, resnični, iskati neki pomen v vsem tem, šele potem lahko pričakujemo, da bomo lahko živeli z drugačnimi pogledi in stališči v odnosu do drugih. In četudi pride do vseh razhajanj, naj bo to na najboljši prijateljski osnovi, saj nam tudi Sonce iz Strelca, ki s Kironom iz Ovna naredi trigon, pomaga, da vse to mirno in tiho zacelimo. Tu nas podpira čudovit trigon med Merkurjem in Plutonom, ki zahteva veliko globino, veliko predanost vsaki besedi. Bolj ko prodiramo vase, več moči in modrosti dobimo in vse ozdravimo z eno samo besedo.



Luna je prešla v znamenju Bika v svoji višini, kjer mu je najbolj udobno, da se počuti čim bolj udobno, s toliko varnosti in lepote v svojem okolju. Varnost mora obstajati na vseh mogočih področjih.



A popoldne se konjunkcija z Uranom počasi približuje in zdi se, kot da mir izginja, prihajajo nenadni stresi, prepiri, prekinitve. Vse se zgodi s hitrostjo strele, kar je zelo stresno za dom, družino, dušo. Privede do nenadne ločitve od nekaterih dragih, bodisi z odhodom od nas bodisi ob pomoči neke višje sile.



Bodimo nad vsemi temi izzivnimi vidiki, dvignite energijo in zavedanje vsega, poiščite smisel vsega, sam odnos obrnite na nekaj drugačnega, naj najde nekaj smisla, svobode. Ne dovolimo si, da bi si uničili dan ali celo naredili kakšno usodno potezo, ki jo bomo obžalovali ne samo danes, ampak vse življenje.