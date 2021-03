Astrologinja Lenka Stanić: Dan je čudovit za uživanje

Luna v znamenju Leva je v natančnem trigonu s svojim dispozitorjem Soncem in z Venero, ki gre skupaj z njim. Mar ni to lep dan, osvetljen z lepoto, s sijajem? Notranja lepota, ustvarjalne iniciacije, notranji zagon, ki bi zajel vse in vas zasul z vso tisto plemenitostjo in dobroto. Jutro se je začelo tako sijajno, pa bo sijalo ves dan?



Merkur je v znamenju Rib, kjer je v največjem upadu, zato je danes vsaka beseda odveč, še posebej, če gre v smeri kritike, popravljanja nekaterih neresnic ali dajanja nasvetov. Zanj je bolje, da se posveti kakemu notranjemu, intuitivnemu ali kateremu koli delu, ki je povezano z večjo tišino in mirom. Merkur v kvadratu z Marsom prinaša naglico, nenadne, odprte in neposredne pogovore. Pomanjkanje potrpljenja hitro privede do nervoze, napetosti, brez čakanja, da sogovornik pove, kaj misli in čuti. To je tudi trenutek, ko se hitro pojavijo prepiri, nestrpnost, nesramnost. Pomanjkanje koncentracije je zelo neprijetno v vseh vrstah prometa, za pešce in vse, ki so kakor koli vpleteni v to. Posebna skrb je namenjena vsem mladim in otrokom.



Vse je odsev našega notranjega nemira in napetosti. Preden kar koli izrečemo, premislimo ali raje molčimo. Najboljši način za sprostitev te napete in stresne energije je telovadba ali hoja.



Še posebej, ker se Luna premika naprej in naleti na stresno situacijo, ki ji jo je iz znamenja Bika pripravil Uran. Zakaj bi šli v konflikt zaradi nekaterih naložb, večjih zneskov denarja, posojil? In ali je čas, da morebiti nekatere stvari končamo že zdaj, se prepustimo in se čim manj navežemo na materialne stvari?



Zvečer, ko s Saturnom naredi opozicijo iz znamenja Vodnarja, ki je tu v svojem domu in težko popusti in ne gleda skozi prste, natančno ve, kako pritisniti na dušo. Ne samo da vas ne bodo podprli vsi, na katere ste računali, ampak vas bodo kritizirali ali celo kaznovali. Nestrinjanja in kritike bodo glede poslovnih načrtov in projektov. Toda tudi to ni razlog, da bi padli v neko apatijo: pozno ponoči naredi sekstil z Marsom, takrat pa svojo akumulirano energijo porabite za nekaj vam ustrezne akcije.



Dan je čudovit za uživanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: