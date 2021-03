Astrologinja Lenka Stanić: Ne spuščajmo se v prepire s sorodniki

ss

Teden začnemo z obema svetilima, Soncem in Luno, ki sta v svojem močnem dostojanstvu. Sonce je na višini v znamenju ovna in nam daje osredotočenost in zavedanje, kaj želimo početi danes. Danes je Luna v svojem domu Raka in potrebe naše Duše so usmerjene proti domu, naši družini. Pa vendar je to naša Duša, naša čustva, zato je to trenutek, ko smo nekoliko bolj čustveni in se preveč burno odzovemo v primerjavi z morda takrat, ko je Luna v drugem znamenju. Bodimo torej nekoliko bolj čustveno "trezni", da se ne bomo takoj spustili v kakšne prepire z družinskimi člani ali celo zaradi kakšnih nerešenih družinskih težav iz preteklosti.Z Merkurjem bo naredil trigon iz znamenja Rib in to je kombinacija intuicije in razuma, odlična vizija za marsikaj, kar je treba uskladiti, narediti, uravnotežiti nekatere besede ali celo popraviti neko komunikacijo. A težava nastane, če človek preveč čustveno vstopi v čustva drugih.Hkrati je Luna v sekstilu z Uranom iz Bika, in to je potreba po uresničitvi njegovih idej po nenadni pozitivni spremembi, nečem, kar je povezano z vašim domom, kakšnim novim kosom pohištva, gospodinjskim aparatom. Mars v znamenju Dvojčka je še vedno v trigonu s Saturnom v znamenju Vodnarja, je velika vzdržljivost in močna energija. Tu ni postankov, tu gremo lahko samo naprej brez utrujenosti in žalovanja. Daje nam stabilno realizacijo, potrebo po gradnji in potrebo po telesni aktivnosti. Lahko gradijo hišo, dom, vrt, lahko pa tudi mostove prijateljstva, nekaj, kar bi se povezalo v še boljši in lepši komunikaciji.Jupiter je na stopnji vzvišenosti Neptuna in v natančnem polsekstilom prav z njim, kar nam daje odlično vizijo, intuicijo, odkrivanje nekaterih njegovih pozabljenih ali nezavednih talentov. Le voditi nas mora naše telo, kaj vidimo ali kaj želimo čutiti skozi telo. Čudovit dan je, da se povežete z duhovnostjo, spiritualnostjo, se sprostite z nekaj čudovite risbe, slikanja, vsega, kar sprošča telo in dušo.Začnimo teden z lepimi mislimi, besedami, občutki, sočutjem, navdihom in veliko iskrenostjo.