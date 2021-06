Astrologinja Lenka: Četrtek je Jupitrov dan in ponuja obilje

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna v objemu Neptuna, pa še v Ribah! Naj se zbudimo ali spimo ves dan? Tako resnične se nam zdijo sanje. Toda zamišljenost in odzemljenost nista dobrodošli v prometu, trezno glavo pa je treba ohraniti tudi pri sklepanju dogovorov in pogodb. Že od 8. do 10. ure je v vaši glavi več zmede in kaosa, saj se z Merkurjem ravno kvadrirata, on pa je retrograden. Težko vemo, komu je moč zaupati in koga je treba razumeti. Ne dovolite, da pride do družinskih razprtij, saj je dan že tako poln čudnih stvari, skrivanj, skrivnosti in nejasnosti. Opoldne se Merkur, ki že teden dni stopica na enem mestu, končno začne premikati nazaj. Odločil se je nekatere stvari še dodatno odpreti, druge pa zapreti.Toda Sonce razigranih, komunikativnih in veselih, pa tudi otročjih Dvojčkov je v natančnem trigonu z retrogradnim Saturnom iz znamenja originalnega in inovativnega Vodnarja. Lep aspekt je, ki omogoča, da se sklenejo dogovori in dokončajo odložene stvari. Z nadrejenim se dogovorite glede nekaterih stvari, ki ste jih že poskusili, zdaj bi to lahko obrodilo sadove.Tukaj je tudi Venera, lepa, nežna, v trigonu z Jupitrom iz Rib – dve ugodnosti, dve sreči, dva angela za izpolnitev vseh želja. Kar si iskreno želite, iz globin svoje duše, imate priložnost dobiti. Ker sta oba planeta radodarna, nam dajeta, pri tem morda celo nekoliko pretiravata, vendar pravita, da od presežka glava ne boli. To je res, vendar če dajete preveč, se lahko pojavijo težave, zlasti če pričakujete povračilo.Četrtek je Jupitrov dan in ponuja obilje, nekomu denar, drugemu ljubezen, uživanje, potovanje ali le lep dan, izpolnjen z zdravjem.