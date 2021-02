Astrologinja Lenka Stanić: Čas je, da se počasi pripravimo in naredimo vse te stvari

ss

Retrogradni Merkur je ravno zavil v neposredni smeri. V zadnjih 20 dneh ni šlo vse tako, kot smo si želeli, načrti so se morda spremenili, vse se je upočasnilo in umaknili smo se, toda zdaj je čas, da se počasi pripravimo za nove stvari. Vendar je Merkur še vedno v njegovi senci, zato ne smemo preveč hiteti. Bodimo pripravljeni izvedeti veliko resnic, ki nas bodo nekoliko šokirale.Luna počasi gre skozi Dvojčka, povezuje vse vrste odnosov, toda v kvadratu z Neptunom se malo ustavi, zmede in razočara, ampak to je ne ovira v njeni radovednosti in igrivosti.Sonce v Ribah nam daje občutek, da smo nekoliko izgubljeni, kot da se umikamo, kar za to ni ravno najboljše. Tisti, ki se rodijo s Soncem v tem znamenju, lahko imajo od tega veliko, če znajo izkoristiti njegov notranji potencial in spoznati drugačno ustvarjalnost in umetnost. Sicer jih lahko ocean zapelje, jim obljubi kaj neresničnega in iluzornega, da gredo na manj dobro stran, od koder se je težko vrniti.Toda v poznih urah se bosta Luna in Venera združili s čudovitim trigonom. Čas je, da se dogovorite z drago prijateljico, sestro, materjo ali hčerjo za prijeten sprehod. Kupimo si kaj lepega zase, zlasti ženskam to lahko polepša dan. Vendar smo še vedno v objemu kvadrata Saturna in Urana, zato je najboljše, da se preprosto ločimo od kakšne neuporabne ali dotrajane stvari in se pripravimo za nove situacije. Ker vse, kar smo prostovoljno sprejeli z dušo, manj boli in lažje gremo naprej.Danes bodite previdni pri izmenjavi topline in nežnosti, kajti če bomo v tem pretiravali, se bomo težko osredotočili na bistvene dogodke, to pa nas lahko le povleče v pretirano čustveno stanje.