Astrologinja Lenka Stanić: Čas, da sta iskrena in si brez zamer odpustita

Luna počasi prehaja skozi znamenje ovna in tako se ovnovski ogenj okrepi in v določenih trenutkih ustvari zelo hitro eksplozijo. Ker je Oven znak neposrednosti in odprtosti, je treba o tem veliko razmisliti in nato reči. Čeprav ga Saturn poskuša pomiriti, mu dati noto strpnosti in ga usmeriti k malo nadzora in umirjenosti, mu to težko uspe. Še posebej, ker se Merkur in Luna srečata, tako da je ta trenutek tako blizu in brez nadzora, da lahko zelo hitro pride do žalitev in poškodb. Glede na to, da je dan pred mlado Luno, bi lahko to zvezo uporabili za odprte pogovore med ljubljenimi, ki so se nekam odtujili, iz nekega razloga ostali nerešeni. Da si zdaj iskreno in brez zamere odpustita.Vendar je pečat dneva Venera v Ovnu v natančnem kvadratu s Plutonom iz Kozoroga. Kakšne so te karmične podobe, kakšne so te karmične zveze, ki se nikoli ne končajo dobro? To je atomska bomba v odnosih, polna ljubosumja, posesivnosti, blokade, neodpuščanja. To je do te mere patološko obolelo razmerje, kjer gre k življenju in smrti. Gre za odnos, v katerem se pogovarjate, ne boste z nikomer ali samo z mano ali pa vas ne bo. In ta ljubezen »do groba« je najbolj nevarna, saj lahko zamegli in zatemni um in potem se človek izgubi in pride do najhujših stvari.Danes je zelo enostavno naleteti na človeka, »pravega«, ki je čakal že leta, a v zvezo ne vstopite. Vse to je karmični trenutek, ki še zdavnaj ni bil končan in se zdaj ponovno pojavlja. Dan je, da se odnos konča, sčasoma pa se sklep začne na novejši in drugačen način. Kajti pred novim mesecem se računi okrog konca zmanjšajo in šele v drugem dnevu je čas za razmislek o novih začetkih.Danes bodite bolj sproščeni, brez velikih načrtov, v meditaciji in se prepustite dnevu, ne obremenjujte se z nobenimi načrti.