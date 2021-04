Astrologinja Lenka Stanić: Bodimo zmerni, ne silimo preveč

Duša je doživela velik padec, je energetsko in duševno porušena. Najprej je Luna ustvarila opozicijo s Plutonom, kar je vzbudilo njene najgloblje strahove, povezane z njeno družino, domom. Obudila je nekaj spominov iz preteklosti, nekaj zelo težkih stvari in dogodkov, ki pritiskajo in jo zatirajo. Ni jih znala izpustiti, sprejeti kot nekaj, kar je bilo neizogibno, in iti naprej. Prej ko ji bo uspelo iz spominov izbrisati vse travmatične in temne izkušnje, lažje bo živela. Če bo zmogla obvladati jezo, ljubosumje, maščevanje, ne bo prišlo do ločitve znotraj same družine.



Vstop v znamenje Leva ni preveč vezan na prikazovanje vseh družinskih travm na zunaj, lahko pa se z njim razvije še večja drama znotraj vsega. V tem znamenju bo Luna okoli 8.30 in prva stvar, na katero naleti, je kvadrat s Soncem. Zdi se, da bo jutro prekratko, da bi lahko predelala vse tiste neprijetne situacije. Treba se je zato izogibati nesoglasjem in sporom glede pomembnih vprašanj, tudi poslovnih.



Ker je ves stelij v Biku s Soncem, z Merkurjem, z Venero in Uranom zelo povezan s tem zemeljskim principom, jim ni lahko se premakniti, kaj šele, da bi se nečemu odrekli. Predvsem povezava s finančno-materialnim svetom jim pomeni veliko več kot kar koli drugega. Vendar je ugled za Leva pomembnejši, da svetu pokaže, kako lahko razkošno živi ter troši, in ne le, koliko je vreden na papirju. Ker se ceni, ve, koliko je vreden. Še posebej, ker oba ženska planeta, Luna in Venera, ko se znajdeta v kvadratu, pogosto nekoliko pretiravata pri vseh oblikah zapravljanja denarja, še posebej, ko gre za modo. A lahko bi bila poplačana tudi že kakšna nepremičnina, saj ni vse samo v videzu.



To ne gre preveč v prid moški strani, zato je nujno, da nekaterih stvari ne silimo preveč ali najdemo zmernejši pristop k vsemu. Ker je Bik zelo trmast, pri svojih odločitvah in odnosih ne popušča. Dolgo lahko vse rešuje mirno in strpno, a ko popusti varovalka, takrat lahko pokaže svojo pravo moč in bes.



Danes je torek, Marsov dan. Počasi se pripravlja, da zapusti intelektualno znamenje Dvojčkov, si oddahne od vzporednih odnosov in se obrne domov. Toda na vrsti bo njegov največji padec. Kaj bo sledilo?

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: