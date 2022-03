Astrologinja Lenka: To je dan za vse konce, ljubezenske, poslovne in čustvene

Luna pogumno nadaljuje pot v znamenju Ovna. Čeprav je v ognjenem in eksplozivnem znamenju, kjer je njena hitrost delovanja večja od razmišljanja, jo bo Saturn iz znamenja Vodnarja malo ustavil, vsaj za nekaj ur. Za to je potreben mir, spoštovanje stvari in ljudi ter premišljen načrt za vsak korak. Hkrati sekstil z Merkurjem omogoča dojemanje marsičesa konstruktivnega in pametnega. Najpomembnejše je razmišljati o tem, kako se počuti druga stran. Pomagajte mnogim odpreti dušo za humanitarno in socialno pomoč. Merkurju je namreč ne glede na to, kako samosvoj je in kakšne vizije je imel pred časom, človeški dejavnik na prvem mestu.

Jupiter in Sonce sta še vedno združena, kar je največje stičišče za angela, za srečo, za vse, kar prinaša mir in blaginjo. Toda največji mir in srečo najdemo globoko v sebi, ko se odpremo, imamo empatijo do drugih in jih razumemo. Pomagajmo mnogim, saj se sreča, ko je deljena, pomnoži in se izraža v sreči drugega.

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Venera, ki se že štiri ali pet mesecev bori v znamenju Kozoroga, da očisti in popravi preteklost, se odreka in trpi, se pripravlja na nove spremembe. Ali ji je uspelo obvladati lekcijo in doživeto preobrazbo, bo videl vsak posameznik. Marsikdo je prek izkušenj spremenil sebe in svoje poglede na prihodnost, tisti, ki jim ni uspelo ali niso imeli dovolj poguma, pa bodo obtičali v težkih čustvih. Mars, ki se ni bal ničesar in nikogar, se počasi umirja in poskuša svojo energijo usmeriti v drugačna, običajna človeška dejanja. Ker sta oba na zadnjih stopinjah, je to dan za vse konce, ljubezenske, poslovne in čustvene.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju Vodnarja, vendar v koktajlu z Venero, Marsom in Plutonom. Četudi se mu je zdelo, da se spoprijema z novimi in modernejšimi družbenimi spremembami, še vedno ohranja tradicionalno, staro držo. Od jutrišnjega dne pa se marsikaj spreminja na višjo raven, ko bo vsakdo v sebi naredil pozitivne spremembe, jih bo občutila celotna družba.