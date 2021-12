Astrologinja Lenka Stanić: Pluton bo iz duše izvlekel najbolj negativno

Luna se počasi pripravlja na izstop iz znamenja Tehtnice, pred tem pa bo morala opraviti s partnerskimi, pa tudi s poslovnimi odnosi. Kvadrat z Merkurjem ji prinaša občutek nezadovoljstva, sam potek dogovorov ni usmerjen v iste načrte. Medtem ko je um osredotočen na doseganje najboljših poslovnih rezultatov, se čustva vrtijo okoli notranjega nezadovoljstva. V težki čustveni situaciji bo zlasti od 12. do 16. ure. Luna bo s svojo gostiteljico Venero naredila kvadrat, čeprav je doma in ji poskuša pomagati. To pa bo pripeljalo le do večjega čustvenega razkola in odtujenosti. Gre lahko za konflikt hčere in matere, ki je nezadovoljna z njeno izbiro partnerja, s sestro lahko pride do nesporazuma, vse to pa je povezano z vmešavanjem v čustvena življenja drugih.

Pluton bo iz duše izvlekel najbolj negativno, zato je možnih veliko žalitev, zamer, neodpuščanja, ljubosumja, posesivnosti. Celo spomini iz davne preteklosti se lahko aktivirajo. To bo dodatno povzročilo strah pred izgubo osebe, pred tem, da ga ne bomo mogli imeti pod nadzorom. A bistvo je v nas samih, saj je najboljše vse sprejeti, ne da bi se vmešavali in nadzorovali tistega, ki nam je najbližji.

FOTO: Lenka Stanić

Šele pozno zvečer bo Luna naredila zadnji trigon z Jupitrom iz znamenja Rib v teh 12 letih. Čeprav na zadnji stopinji, je to pozitivna energija, ki nas vleče naprej in nam daje upanje. To je zadnji trenutek, ko lahko marsikaj popravimo ali zagledamo izhod. Čas je, da odpustiš vse in sprostiš tisto, kar ni v harmoniji s samim človekom.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v Strelcu, pozitivnem in veselem znamenju, ki usmerja našo energijo tako, da živimo. V trigonu s Saturnom nas uči, kako se pripraviti za dejanja, jih usmerjati za daljše obdobje, jih prizemljiti in izvajati tako rekoč vsak dan.