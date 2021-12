Astrologinja Lenka Stanić: Venera je začela svojo retrogradno pot

Danes ob 5.34 je bila polna Luna v znamenju Dvojčkov, torej je vključena os Dvojček–Strelec. To je tudi zadnja lunacija v tem letu. To je vsekakor zelo lahkoten in pozitiven dogodek v primerjavi s tem, kar smo imeli prej. Dvojčka sta spremenljiva, muhasta, igriva, komunikativna energija, Strelec pa je znamenje, ki nam daje širino, optimizem in zadovoljen pogled na vse. Še posebej zdaj, ko je ta polna Luna v zelo podpornem položaju s planetom Jupiter. To daje veliko podporo vsem tistim stvarem, ki so zdaj pripravljene za izvedbo ali so že začete, saj je Jupiter planet podpore, sreče, pozitivnih pogledov na svet, velike duhovne širine in obljub. Še posebej, ker je dispozitor Sonca in prinaša do zelo dober in srečen izid. Sonce je blizu središča galaksije, od koder prihaja vsa energija. Sonce predstavlja tudi naš solarni pleksus, našo tretjo čakro, iz katere črpamo energijo in iščemo svoj jaz, svojo bit. To je zato trenutek, da se zazremo vase in poiščemo vsa tista sporočila, ki jih imamo globoko v sebi in jih sebi tudi prilagodimo. Če ostanemo na tej pozitivni vibraciji in na vse gledamo precej pozitivno, ne bomo v situaciji, ko bi nas Jupiter s svojo dispozicijo postavil v položaj, kjer prihaja do raznih trenj in prekinitev.

Polna Luna je tudi vrhunec vsega, kar se je dogajalo do zdaj, pa tudi začetek, ki se zdaj odpira za nove in druge energije.

FOTO: Lenka Stanić

Hkrati je danes Venera začela svojo retrogradno pot, ki bo trajala do 29. januarja, v znamenju Kozoroga. To je čas, ko se marsikaj zgodi in razčiščuje na čustvenem področju. Za mnoge bo to vrnilo in prineslo dolgo pričakovano staro ljubezen, obnovo odnosov, ki so že obstajali in so bili prekinjeni proti njihovi volji, včasih zaradi težkih situacij niso bili dokončani. V tem obdobju bodo mnogi izšli iz že obstoječe zveze, v kateri so se počutili, kot da so brez vsakršne perspektive.

In mnogim bo prinesla novo karmično ljubezen, ki bo zahtevala velike notranje premike in spremembe. Nekaterim bodo poravnani stari dolgovi, raz​​rešeno materialno stanje.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju najbolj optimističnega in najmodrejšega znamenja Strelca, blizu središča same galaksije. Najdimo se v sebi in poiščimo svoj notranji mir v duši.