Astrologinja Lenka Stanić: Ko ponudimo pomoč, čeprav nas drugi ne prosijo ...

FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju Strelca, optimističnega duha, veselja, sproščenosti, vere v vse, kar je dobro in pravično. Od trigona s Soncem, ki daje trajno kombinacijo potrebe duše in smisla življenja, dogovora z družino in vsemi okoli sebe, se dan nadaljuje v trigonu z Venero, ko si lahko privoščimo kaj novega, se sami osrečimo s kakšno malenkostjo. Veneri pomaga spoznati , kaj hoče in kako se odločati v teh časih, medtem ko je skozi znamenje Ovna zanjo to obdobje nujnega premika naprej, pri čemer naj se le ustavi in se naužije lepote, ki ji jo nudita dom in družina.Danes je Venera na fiksni zvezdi, na pravem mestu ob pravem času. Nepričakovano se pojavi moški in ji ponudi roko, da jo izvleče iz začaranega kroga. Mogoče ji želi na začetku le pomagati, a šele zdaj se zave, da je morda on pravi zanjo. Na koncu se odloči zanj – dispozitor te Venere je Mars, ki je v Dvojčkih, zato jo privlači. Vse, ki imajo Venero na tej 15. stopnji Ovna, imajo srečo, da jih moški lahko izvlečejo in jim pomagajo, morda je to vračilo za njihovo dobroto, saj so nekoč same pomagale.Toda včasih ponudimo pomoč, čeprav nas drugi ne prosijo, zato naletimo na nehvaležnost. To nas lahko zaboli, kot da nas nekdo napada, vendar naj nam bo to v poduk, da se nepozvani ne vmešavamo v težave drugih. Če tega ne bomo razumeli, bomo še bolj razočarani. In prav ta kvadrat med Luno in Neptunom iz Rib nam daje občutek nemoči in nezaupanja.Zato bodimo samozavestni, spoštljivi do sebe in drugih, kar pomeni, da vemo, kdaj in komu naj pomagamo.