Astrologinja Lenka: Srečali boste nekoga, ki ga že dolgo niste videli

Luna je v središču Strelca, kjer še vedno vlada tisto pozitivno in veselo vzdušje. Z njim v tem znamenju ni nikoli dolgčas, je pa vedno dobro razpoložen, človek dobre volje in pripravljen na šale, zabavo in razne domislice. Ves dan ne bo naredila niti enega aspekta, zato je dobro ostati tudi v tem položaju.

Šele zvečer tvori trigon z Venero iz znamenja leva. Ta ognjena energija zagotavlja dober položaj za uživanje v dobrem času, druženje ali popravljanje nekaterih odnosov. Srečanje z nekom, ki ga že dolgo niste videli, vas bo razveselilo.

Obstaja pa tudi Neptun s kvadratom, zato vedno poskuša govoriti o nečem, kar ni prijetno. Bodisi preko kakšnega razočaranja, ki bi ga na koncu izvedeli, bodisi preko osebe same, ki bi povzročila neko slabo voljo. Včasih prinese nekaj dezorientacije, zmedenosti in dvoumnosti same osebe, povezane z njenimi čustvi. Prisotni so negotovost in dvom v drugih ter občutek izdanosti, vendar je to v resnici pogosteje le tak trenuten občutek. No, ljudje v tej situaciji se zlahka poskušajo popraviti ali »okrepiti« z različnimi ne preveč prijetnimi razvadami.

A Luna tukaj zna vse skupaj hitro rešiti in ne jemlje vsega preveč resno. Ker je ta isti retro-Neptun še vedno v kvinkonksu z retro-Venero iz Leva. Morda se bo povsem nezavedno in brez kakršnih koli namenov zgodilo kaj neprijetnega, ki bo prineslo malo več nerazumevanja in nesporazumov.

Merkur, ki je pravkar vstopil v znamenje device, nam daje jasne poglede, nam daje realen način pristopa k vsemu. Edina težava, ki se pojavi pri tem Merkurju je, da ima rad natančnost, podrobnosti, delavnost in predvsem natančnost. No, če je z drugo osebo, lahko povzroči manjše premike.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je retrograden in v znamenju rib. Počasi se vrača, da iz globin pozabe potegne še nekaj stvari iz nekih skritih dogodkov, povezanih z domom in družino. Kakršna koli družinska in karmična spoznanja se razkrijejo, jih je potrebno sprejeti, ne pa ignorirati in pustiti za drugo obdobje.