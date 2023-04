Astrologinja Lenka: Spustite vse, kar je staro

Katere preobrazbe je morala izvesti Luna, ki ji jih je ponoči naročil Pluton? Kaj je tisto, kar je treba prenesti v novo znamenje in nov začetek? Ker je Luna šla skozi sito Plutona in ni pustil ničesar, kar bi sporočalo staro ali kar ni v skladu s tem znamenjem. Ker tukaj je Vodnar usmerjen v nove stvari, nove tehnike, tehnologije. Gremo z veliko hitrostjo in še večjo resnico, ki bi jo moral imeti vsak v sebi. Resnica do sebe in do drugih. Predvsem pa usmerjenost v drugo stran, da pomaga, podpira in se bolj zaveda drug drugega.

Luno podpira tudi Venera, ki vedro in radoživo prehaja skozi komunikativne in vedre Dvojčke. Ne bo se obračala nazaj, ampak le naprej v tem, da bo spoznala čim več ljudi in se čim bolj povezala. Očarljiva, prijetna, vrata so ji vedno odprta.

Zvečer bo Luna tvorila kvadrat z Merkurjem, ki počasi miruje in počasi ter trezno razmišlja o vsem. Četudi pride do kakšnega nesporazuma, ker se Luna preveč posveča in daje drugim, da morda za trenutek pozabi nase ali na svoje najbližje. Toda Merkur je tam, kjer je Luna rada, in to predstavlja preprosto rešljiv problem.

Druga težava, ki je malo večja, je Venera v Dvojčkih v kvadratu s Saturnom v Ribah. Kakšne težave se kljub vsemu pojavijo? Kaj je tisto, kar zavira sam odnos, kakšne so blokade, ki mu ne dovolijo, da bi se zlahka razvijal ali preprosto preživel v takšni situaciji, kot je sedaj? V čem je problem, v čem imamo občutek, da smo naredili nekaj narobe in se za vse po nepotrebnem krivimo? Zakaj bi se vesela Venera v dvojčkih umirila in zresnila? Mora vse potekati po nekem starem pravilu in brez sproščanja?

Danes je petek, dan Venere, in je v znamenju dvojčkov. Kaj naj stori, ko jo zdaj na eni strani podpira Luna, Duša, mati, napade pa kolektiv, drugi, Saturn? Treba je sprejeti vse te očitke in vse, kar nekomu ni po godu in počasi nadaljevati po začeti poti.

Spustite vse, kar je staro, neuporabno, od hrane, oblačil, odnosov, posla, partnerja, ljubezni, zakona, vsega, kar vas zavira in blokira ter vam preprečuje, da bi rasli in se razvijali v tisto, kar si želite. Hvala vsem za to, kar so vam dali in pojdite naprej.

Le tako vam bo Venera pričarala nasmeh na obraz in veselje v srce.