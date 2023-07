Astrologinja Lenka: Spustite sovraštvo, ne pomaga

Luna je že prešla v znamenje škorpijona, kjer je njeno ozračje vedno obrnjeno proti nekim sivim, težkim in temnim čustvom. Tu je preveč previdna in preveč zaprta, da ne bi bila spet globoko prizadeta. Ker ne ve, da sprejema karkoli površinskega in nič nestabilnega, če se ne more zanesti na človeka in nekaj, kar daje stoodstotno varnost v vsem. In tista njegova globina, ki jo vleče, da stvari pogleda še globlje in jo še bolj popelje v preveč boleče spomine, da tega ne bi še enkrat doživela, se ne odpre in ne verjame.

Edina stabilnost, ki ji jo zagotavlja in podpira, je njen dispozitor Mars v znamenju device. Zanesti se mora le nase in na svoje delo, saj le tako lahko popravi nekatere svoje travme.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

V popoldanskih urah bo naredila opozicijo z Jupitrom iz znamenja Bika. Tudi to ni tako prijetna situacija, ko gre za Jupiterja. Tukaj lahko človeka zelo dobro odvleče s svojimi notranjimi in čustvenimi pretiravanji. In tukaj je Luna obtičala v teh težkih čustvih in jo lahko le obremenjuje ali ustvarja neko podobo v njeni Duši. Treba se je ustaviti in namesto težkih ljubosumnih in maščevalnih spominov vreči ven vse sovraštvo, ki se je nabralo v telesu, in ga s tem položajem ne povečevati.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je že na koncu znamenja leva. Počasi prehaja v konjunkcijo z Venero, ki mu prihaja v objem naproti. Venera je še vedno razpeta med svojimi travmami, razočaranji, prevarami in sovraštvom, ki se ga ne more zlahka znebiti. Spomini na neko veliko ljubezen, a tudi še večje razočaranje, ker je retro Neptun na njeni stopinji eksaltacije. Ali naj odpusti ali gre naprej? To je ena od njenih tem v teh dveh mesecih

Merkur bi zdaj želel, da se njegov glas sliši, da se ta beseda spoštuje in spoštuje, saj mu to omogoča sam dispozitor Sonce v znamenju leva. Samo bodite previdni in če se preveč izpostavljate ali vztrajate, da bo po vašem, bo to lahko zelo napačno razumljeno. Ker to izpade kot vsiljevanje svojega mnenja drugi osebi.