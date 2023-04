Astrologinja Lenka: Sprožil se bo neki dogodek, da pride do spremembe

Luna je v znamenju škorpijona in izvablja težke misli, se vrača v neke stare čase in tako si nehote pokvari dan, ko si dovoli vrnitev v tisto obdobje, če pa se jih zave in sprejme, jih hitro razreši. Opoldne bo naredila opozicijo z Uranom in on preprosto prekine vse, karkoli že je. Ker ga ne zanimajo človeški občutki, še manj pa, kako se počuti. Zanj je pomembno, da se le sproži neki dogodek in pride do spremembe takoj in zdaj. Velikokrat prinese stresno situacijo, saj po navadi človeku, če se ni pripravil na to, povzroča živčnost, napetost, nezadovoljstvo. In bolj, ko se trudi obdržati, bolj se mu izmika. To je trenutek, ko se lahko celo prijateljstvo prekine, ker čuti veliko nezadovoljstvo ali odkrije nekaj, kar ga je zelo negativno presenetilo.

Kljub temu je v znamenju bika Merkur, ki zna razmišljati trezno, počasi in v nobeni stvari ne iti prehitro. Tu je stabilen, po besedah ​​in po tem, kar govori, dela. Še posebej, ker je danes v lepem aspektu z Marsom, tako da bi marsikaj pripeljali do konca. Če prej niste imeli časa, se vam ni dalo, se zdaj odpre priložnost, da vse naredite temeljito in lepo. Mars je še vedno v zelo občutljivi situaciji, ko ne zna najbolj pravilno uporabiti svoje energije in takrat hitro izlije svoja čustva. Vse to je na nivoju, ki govori o partnerskih odnosih, skoznje bodo šle vse rešitve, dogovori in vse delo.

Danes je sobota, Saturnov dan in on je v znamenju rib, vrti se in potegne iz tiste globine vode, iz globine spomina vsa nekdanja, davna čustva, spomine na nekdanje čase, ki so bili v družbi nekih oseb, ki jih ni več ali pa jih ni več tukaj. Je pa tudi v dobrem aspektu z Merkurjem in Marsom in tako lahko misli spremeni v delo, jim da dodatno modrost in vztrajnost pri vsem, da vse izpeljejo. In tudi če ima modro besedo, ni na odmet, da jo sprejme, saj je včasih modrost v določenem trenutku veliko pomembnejša.