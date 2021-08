Astrologinja Lenka: Sprostiti morate vse, kar vas moti, stisne, onesnažuje dušo

Luna v Devici s sabo počasi razjasni, koliko so nekatere stvari, ljudje vredni. Želi si, da bi bilo vse pravilno, natančno, da bi bilo stoodstotno varno, brez negotovosti, v kaj se spušča. Osredotočena je na delo, pospravlja, želi, da je v službi tako kot doma, da se udobno počuti. Še malo se je obrnila na misli ali strahove o zdravju, kaj če, kaj bo …. Od zgodnjega jutra je v nasprotju z Neptunom. Tukaj ni prepričana, da je vredna. Neptun jo dodatno prestraši, moti, zmede v občutkih, tako da ne ve, v katero smer naj gre. Morda pripišite tistega mačka zjutraj, če težko vstanete, Neptunu. A počasi spozna, da ji je morda prinesel lepe sanje, vpogled, nekaj utrinkov v glavi, kaj naj počne danes. Ne dovolite mu, da vas potegne, ne prepustite se, saj bo tako delal z vami, kot se mu zdi primerno. Če vam hrana ni všeč, jo pustite, če vam prisotnost nekoga ne ustreza, se umaknite.



In tako naprej, dohiti svojo sestro Venero, med 11. in 13. uro. Oba reveža ne vesta, kdo je tukaj bolj skromen, delaven, ubogljiv, a sta tudi nekje izgubila zavest o sebi. Skupaj se ne le veliko razdajata, ampak tudi naredita majhno podjetje. Ker tukaj morate začeti z nečim majhnim, da dosežete želeni cilj. In tudi če nekaj kupite, naj bo to srednja cena, brez pretiravanja.



Toda na ta način združeni srečajo čudovit zemeljski trigon s Plutonom. Kot da bi se obe hoteli očistiti, umiti dušo, prositi za odpuščanje, prositi za odpuščanje za vse, kar ju moti. Pri vsem tem recikliranju in ekočiščenju ne gre le za čiščenje zunaj, očistiti in sprostiti morate vse, kar vas moti, stisne, vse, kar onesnažuje vašo dušo. Lepo je meditirati v družbi, se zahvaljevati in odpuščati. Venera je tista, ki bi rada obnovila neko močno staro ljubezen, ljubezen, ki izvira iz nekih časov, je bila nekje pozabljena ali morda nikoli ozdravljena. Vprašanje je, ali ji bo uspelo, ko bo našla, ker njen dispozitor Merkur pri 29 stopinjah ne obljublja nobene vzdržljivosti in stabilnosti. Mogoče je zdaj dovolj le vedeti, da je tam, odpustiti in iti naprej.



V poznih večernih urah se Luna spremeni v znamenje Tehtnice, da uživate v lepi in prijetni družbi, tudi ob samo eni kavi. Merkur, ki je ta mesec že spremenil dva znaka, zdaj končno vstopa v svoj dom, svojo višino, toda tudi tukaj ne bo ostal dolgo.



Danes je sreda, dan Merkurja, pripravljate se na spreminjanje znaka, spreminjanje nekaterih svojih starih negativnih navad v nekaj, kar vam daje optimizem, vero, občutek, da je vse mogoče.

