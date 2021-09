Astrologinja Lenka: Sprostite vse, kar vas ovira

Ne glede na to, ali je Luni uspelo ustvariti jutranjo atmosfero sami ali s kavo ali je duša preprosto pustila svoje misli, se je začel neptunski dan, kar je včasih zelo dobro. Vse vidimo z rožnatimi očmi in tako Luna potuje naprej in nekje med 12. in 14. uro bo naredila kvadrat z Jupitrom iz Vodnarja. Tu je Luna na svoji višini, kjer ji je dovoljeno, da si privošči marsikaj, in čeprav je v nečem pretiravala, to ni težava. Služili boste denar, nekaj težav bodo povzročali kilogrami in nikar ne obljubljajte sebi ali drugim, če tega zdaj ne zmorete uresničiti. Kajti po 13. uri in vse do približno 15. ure, ko naredi zelo ugoden vidik s Plutonom, naj pride nekaj globinskega čiščenja. Pojdite v naravo, na travo, povežite se z njo. Privoščite si in zavestno sprostite vse, kar vas ovira, kar v vas ustvarja misli, ki vam ne pustijo spati. Naredite čiščenje, saj ko Luna vstopi v Dvojčke, ne ve, kaj se bo prej začelo in kaj se bo prej končalo.



Pečat dnevu bo pustil Mars, ki je v izgnanstvu, a v partnerski Tehtnici, da bi se, kot da želi popraviti marsikaj, spremenil na bolje. Naredi natančen trigon s Saturnom iz Vodnarja, če se želi spremeniti, začne mirnejše, bolj klasično življenje v dvoje, stalnost in stabilnost. Čeprav Vodnar nikoli ne podpira vsega, kar je povezano vse življenje.



K temu malo prispeva tudi sonce, ki je v sekstilu/trigonu z vozli, zato izkoristimo, da zgradimo nekaj, kar bo dalo nekaj potomcev, nekaj podaljška, korenine.



Venera je bila te dni razbita kot steklo, vsa v parih, zdaj pa se počasi zbira, kos za kosom. Vsak dotik boli, saj ne ve, ali so bile rane večje, ko se je zlomilo, ali zdaj, ko se vse sestavlja. Kdo ji daje upanje, ki ji obljublja, da je lahko spet vse v redu. Ko se nekaj zlomi, se ne more zaceliti tako, da se ne bi videle črte lepljenja, sledi in rane. Ker ji njen dispozitor Mars, ki s Saturnom dela trigon, on sam pa je v izgnanstvu in kakšni so njegovi računi z njo, daje razlog, da bo vse v redu, da bo vse tako, kot mora biti. In ali bo? Mars gre v nasprotje s Kironom, ki se srečuje z največjo bolečino, in Merkur, ki je vseeno v Tehtnici, kjer so vsi dogovori in pogovori povezani z vsakim partnerstvom, se počasi premisli, počasi spozna, da si je želel le nekaj miru v hišo, da vse zakrijejo in šele zdaj, ko se obrne v retrogradno smer, se pojavijo še večji problemi in razkrije se še večja prevara.



Danes je sobota, Saturnov dan, in on je v trigonu z Marsom. Ne glede na to, koliko ste stari, si vseeno privoščite mladosten dan v duši.



