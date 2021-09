Astrologinja Lenka: Sprostite se in poiščite odgovore

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanič

Luna je znamenje Rib in ker je Luna tudi naša Duša, potem je zelo občutljiva, čustvena, sočutna do vsega. Vse težave in skrbi drugih ljudi prenaša nase. Pri tem morate le poslušati drugo stran in ne absorbirati vsega, ne prenesite vseh njihovih težav.Dovolj je le vaša prisotnost. To je še posebej izrazito, ker se približuje retrogradnemu planetu Neptunu. No, on je v svojem domu, on je tisti, ki je poln domišljije, intuicije, šarma, šarma, a tudi največje razočaranje. Njene globine so tako velike, da mu, ko nekoga potegne, da gre v njegovo družbo, težko uspe več da se vrne v normalno stanje, saj je poln vseh nektarjev, ki jih omamljajo in anestezirajo.Edini način, da se temu uprete, je, da se umaknete in izvlečete največji talent, za katerega morda niti ne veste, da ga imate, in najbolje je, da starejšega odkrijete ali dopolnite. Ta potreba je najbolj izrazita med 13. in 15. uro, ko se natančno povežejo. To je tudi trenutek, ko mnogi pridejo v situacijo, da nezavedno posežejo po laži, prevari, niti nimajo občutka, kam naj gredo, ker jih preprosto vzame, in ko se nekoliko bolj zavedajo. Vprašanje, kako bodo zdržali ta Neptunov objem. Drugi lahko s pomočjo, dajanjem ne uporabljajo le empatije do drugih. Dejstvo je, da je tukaj toliko globoke energije, ki ni skrivnostna samo za nas, skrivnostna, zato se vsi trudijo odkriti, priti do dna te skrivnosti. In ali bo? Obstajajo tudi največji spoznanji, največja naložba vase, odkrivanje notranje skrivnosti in potencialov, ki jih imamo, včasih pa se jih niti ne zavedamo. Ker vsa intuicija in vizualizacija izhajata iz Rib in Neptuna. Je tudi kraj duhovnosti in meditacije.In tako naprej, Luna gre v znamenju Rib, približuje se svoji polni Luni, kjer bi se vse končalo, in tako vstopi v sekstil z retro Plutonom. On je tam, da jo rahlo strese, ji da malo moči, jo nekoliko resetira, da ima moč in moč stati ravno proti Soncu. In to se bo zgodilo nocoj ob 01:56.Merkur iz znaka Tehtnice, ki vztrajno poskuša vsem povedati lepe stvari, ne naredi niti enega prepira, druge osebe ne pripelje v stanje nelagodja, naredi trigon z retrogradnim Jupitrom. No, ali niso tiste misli, ki imajo izhod iz vseh možnih situacij, že sama misel, da obstaja pozitivna rešitev za osebo samo, je, kot da je stvar napol narejena. Daje vam moč, da zmorete vse, da ni nobenih ovir, da je vse na vaši strani, saj se Jupiter ali Angel v tem trenutku trudi biti za vas najboljši.Danes je ponedeljek, dan Lune in z Neptunom sta se potopila do svoje največje globine. Poskusite sami, sprostite se in poiščite odgovore v svojem telesu. Zagotovo vas ne bo razočaral.