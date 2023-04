Astrologinja Lenka: Spremembe sprejeti in v glavi vzpostaviti mir

Luna je v devici, počasi se premika, skrbi za vse in da je vse na svojem mestu in da je vse tako kot mora biti. Tukaj jo Uran iz Bika podpira in ponuja določene spremembe, da uvede nekaj drugačnega in nenavadnega. Ali bo to sprejela ali bo to hitrost izkoristila za dokončanje začetega. Ker je dispozitor Lune Merkur, njemu pa se mudi, ker se je glasno sprehodil skozi znamenje Ovna in je na zadnji stopinji, tako da se okoli tega najverjetneje ne bo nič zgodilo.

Šele okoli 18.22 se bo Merkur preselil v zemeljsko znamenje bika in tam ostal do 11. junija. Nekoliko daljše obdobje, vendar bo imel med 21. aprilom in 15. majem retrogradno gibanje in bo tako podaljšal svoje bivanje v tem znamenju. Tu pa je tudi zato, da ponudi mirnejši ton misli, besede, ki so bile večkrat premišljene, preden so bile izgovorjene. Tu se nikamor ne mudi, tu se Duša najprej zadovolji na vseh področjih življenja in šele nato se nekaj začne. Mogoče bo marsikoga zmotila tista počasnost, počasnost govora, kjer je vse počasno in odmerjeno. A tu je v ospredju tudi to, kako čim bolj realizirati materialno in finančno stanje. Kako pridobiti čim več bogastva, kako realizirati dom. Biti čim več v naravi, opraviti kakšno vrtnarsko delo. Zdaj je vse to v glavi tega Merkurja.

A ob samem začetku in vstopu v znamenje bika ga ujame kvadrat od pravkar pretečenega Plutona v znamenju vodnarja. Kakšno srečanje dveh fiksnih, nepopustljivih in trmastih ter vztrajnih znamenj v stališčih. Kaj odpustiti, spremeniti in poiskati nekje svoj odnos, svoj pogled, brez oklepanja preteklosti in vsega nepotrebnega. Čeprav bo tukaj povzročil burno reakcijo, je treba vse spremembe sprejeti in v glavi vzpostaviti mir.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju, kjer je najboljše za spomladansko čiščenje, pospravljanje in postavljanje vsega na svoje mesto, saj le ona zna to narediti najbolj podrobno in natančno.