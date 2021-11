Astrologinja Lenka: Sprejmite odgovornost

Mesec v raku gre naprej, a je treba biti pozoren tudi na čustva, ki se pojavijo veliko hitreje kot običajno. Ob zori je v sekstilu z Uranom, kar mu daje dozo poguma, podpore, da spremeni nekaj na bolje, drugače, ali doma ali z družino, je vseeno. Prosi pa tudi za malo več svobode, da ne bomo preveč v službi tistim, ki nas vsak dan potrebujejo. A opozicija z Venero iz znamenja Kozoroga, na padcu Jupitra, je zgodba zase. Tu se ne ceni nobena vrednost, tukaj se nič ne ceni, tukaj je vse naprodaj. Kot da ni cene, oblačil, odnosov, partnerstva. Vse tukaj je izgubilo svojo ceno. Zato sama Luna, ki je z vsem tem v svojem domu nezadovoljna. Spominjala se bo nekaterih daljnih in preteklih trpljenj in bolečin, ki jih je doživljala, potlačila. Morda je škoda pisati in govoriti o tem. Venera naj najprej ceni sebe in šele nato pričakuje od drugih. To vodi v nervozo, nezadovoljstvo, primerjavo z drugimi. Ker lahko Luna v Raku zelo hitro pokaže svoja čustva, svojo preobčutljivost in nezavedno zapade v neko žalitev in sujenje. V nasprotnem primeru bo to samo podžgalo to nezadovoljstvo in vodilo v apatična stanja. Izogibajte se tudi nakupovanju oblačil, saj vam po nekaj urah to, kar ste videli na začetku, v vaših očeh ne bo enako.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna se ne zadržuje in gre takoj v akcijo, načrtuje, kaj in kako zgraditi, narediti, porabiti pozitivno energijo. Obstajati mora povsem zdrava uporaba moči, moči za neko korist in korist.

In tu jo zvečer čaka Neptun, ki daje Luni malo sprostitve, malo več, da se posveti kakšnim svojim notranjim čustvenim potrebam. Intuicije je v izobilju, zato je vse, kar v teh dneh pomislite in želite uresničiti, prav zdaj čas, da vizualizirate in prikličete. Bodite odprti za nekaj talentov, bodi slikar, sanjač, ​​karkoli.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju škorpijona. Tukaj je prava moška energija, ki ne bo zgrešila cilja in vsega, kar počne. Dan je, da ga uporabite za sprejemanje najglobljih delov sebe, sprejemanje odgovornosti in samo odgovornosti. Pa tudi, da naredite najboljše dejanje zase.