Astrologinja Lenka: sprejmite odgovornost in naredite red

Končno Luna, ki omogoča duši, da se osvobodi vseh omejitev in vseh pritiskov. Ta beg pred vsemi, potreba po ločenosti in distanciranju ji veliko pomeni. A ne bo trajalo dolgo, saj Saturn čaka, da preveri nekatere stvari. Da preveri, koliko je bilo narejenega in koliko čustev je pripravljenih iti naprej brez obremenitev in brez težav. Med 10. in 12. uro, lahko začutite utrujenost, težo, depresijo, za katero ne boste vedeli, od kod prihaja. To so nekateri spomini, ki vas prosijo, da jih sprejmete, delate na njih, jih spoštujete, da lahko greste naprej. Sprejmite ne samo odgovornost do drugih, ampak tudi samoodgovornost, da naredite red za naslednji mesec. To so tudi nekatere odločitve, ki jih človek sprejme ravno v času, ko misli, da so zanj zrele.

Vzdušje se takoj izboljša, ker sta Venera in Luna v sekstilu. Ne gre za preveč močan vidik, je pa zelo prijeten za vzpostavitev številnih pozitivnih situacij, pogledov, dogovorov, druženja. Obe sta nekje v fazi, ko bi vzletela od sreče, da sta tako svobodni, veseli, brez vezi in brez pritiska. Odličen je za številne prijetne situacije, za nakupovanje, za sklepanje različnih dogovorov. Okoli in v partnerstvih je mogoče doseči veliko dogovora, ker je to prijazen vidik, ki lahko zlahka pokaže vaša čustva.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Okrog 18. ure Luna naredi trigon z retrogradnim Merkurjem. Prišlo bo do nenadnih odločitev, da jim niti ne moremo slediti, kakšne so te nepričakovane prenagljene reakcije, a precej pozitivne, da partnerja presenetimo z besedami na najboljši možen način. Morda boste našli nekaj, kar je bilo že davno izgubljeno, zdaj pa je dobrodošlo.

Zvečer je bolje, da ste bolj z računalnikom, mobilnimi telefoni, astrologijo, da vas pomirijo, sicer vas Luna, ko naredi kvadrat z Uranom lahko prinese stresne situacije. Pride lahko do nenadnega prepira, prekinitve vseh odnosov s prijatelji, z družinskimi člani.

Danes je Mars na stopinji padca Sonca in prav to je padec energije, padec vseh tistih laskavih in lažnih izkazov čustev, zlasti moških. Ali se bo odkrilo nekaj, kar je spretno skrito, zato zdaj ne more več v še večjo temo. Ker lahko moškim prinese veliko razočaranje, ker bo prizadet njihov ponos in to jih bo zelo prizadelo.

Še posebej, ker je Sonce tudi v slabem pogledu z Neptunom, zato nekaterih stvari ne bo mogoče odkriti in videti z obeh strani.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno na isti stopinji in čaka, da se obrne in čim prej napreduje. Če nas je vsaj malo več naučil, da smo ob digitalnih aparatih in nam dal upanje, da smo lahko čim dlje in hkrati tako blizu, potem smo sami veliko naredili