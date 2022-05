Astrologinja Lenka: Ne dovolimo, da bi drugi odločali, kaj in kako je dobro za nas

Luna je še vedno v znamenju Vodnarja, željna svoje svobode, svoje resnice, izvirnosti in tudi drugačnosti. Rada tudi spreminja vse, kar je staro, vse, kar ne služi novim idejam in stvarem.

V natančnem sekstilu z Venero iz znamenja ovna je njena želja po vsem tem še večja, bolj odprta in še bolj resnična. Ta položaj ji daje več poguma, samozavesti, da začne ta dan s številnimi lepimi načrti. Potrditev veliko pomeni, da je nekaj prav, da je nekaj okej in da ima podporo, večkrat tudi od samega sebe, ker vam to daje samozavest, da ste res vredni, pa tudi, da lahko imate veliko stvari. To je lepi vidik ženskega principa, ki daje veliko osvoboditev od stvari, ki jih poprej nismo imeli poguma spremeniti. To je še posebej pomembno za vse partnerske odnose, kjer je mogoče sklepati večja ravnotežja in dogovore.

FOTO: Lenka Stanić

Toda vse to je pomagalo duši, da se bolj pogumno sooči, ko pride v konjunkcijo s Saturnom. On nima usmiljenja, ne nežnosti, da bi kar tako dovolil iti dalje. Prizadeva si pokazati in sprostiti potlačena čustva, skrbi, obsojanja, vse, kar je globoko zakoreninjeno v duši. Takšna srečanja niso nikoli enostavna in lahka, a se je dobro soočiti s številnimi preteklimi občutki, travmami, blokadami, jih ozavestiti, da lahko greš naprej. V nasprotnem ta vidik, če pobegneš od soočanja z vsem tem, prinaša strahove, da ne zmoreš vsega, prinaša depresijo, še večje skrbi in še več težav. Toda ne dovolite, da vas strahovi blokirajo in premagajo, ker takrat ni mogoče storiti ničesar. Vse je treba sprejeti, narediti red in dati prednost tistemu, kar je prav za vas.

Okoli 18.30 Luna preide v znamenje Rib, da se naspi, počiva, konča telesni napor in se posveti svojemu notranjemu občutku.

Mars, planet naše energije in delovanja, je še vedno v znamenju Rib, kjer nima posebne kvalitete, ampak naredi sekstil s Plutonom, ki ga lahko spodbudi in mu da moč, da se nekaj realizira. A tudi to je bolj tista moč, ki gre navznoter, v svojem poglabljanju vase, potapljanju v še večje globine in še večje raziskovanje.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je šele zakorakalo v znamenje Dvojčkov in se počasi ločuje od svojega gostitelja Merkurja, ki je samo še danes v svojem retrogradnem gibanju. To je naš solarni pleksus, naš globoki in resnični jaz, naš obstoj. Razsvetlimo ga, sprejmimo se takšne, kot smo, ne zanašajmo se na nikogar, da bo potrdil, kdo smo in kaj smo ter kaj je najbolje narediti zase. Vse to v imenu našega najsvetlejšega v nas, in to je naše zdravje, ne dovolimo, da bi drugi odločali, kaj in kako je dobro za nas.