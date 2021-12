Astrologinja Lenka: Sprejmimo bolečino in trpljenje

Luna je še vedno v znamenju Rib. Zbuja se z Neptunom, iz globokega spanca, ali se bo zbudila čez dan? To lahko stori le, če jo motivirajo kakšni drugi dogodki. Medtem ko tako leži, sanja, da se ji zdi vse lahko in mogoče, a ni daleč od resnične realnosti, če se ustavi in ​​uboga intuicijo. Tukaj je močna in nezmotljivo ve, kako človeka voditi v pravo smer.

To sanjarjenje se bo še okrepilo, ko bo med 13:00 in 15:00 naredila sekstil z Venero in Plutonom. Kako globoko lahko prodremo v svoje notranje potrebe, spomine, travme, bolečine? Zdaj, ko je Venera v krempljih svojega »zaščitnika« Plutona, poskusimo izvleči vse, kar je v nas ostalo bolno, zavrnjeno, nesprejemljivo. Sprejmimo vso to bolečino, trpljenje, nenaklonjenost ali celo preveč sovraštva. Zdaj je čas, da to popravimo, rešimo. Tudi če se poglobimo v svoja čustva in izluščimo marsikaj, kar bo premočno za našo Dušo ali celo neresnično, kar se nam je zgodilo, je še vedno vse naše. Nekoč je Duša želela to doživeti.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Lunin dispozitor Jupiter je v natančnem sekstilu z Merkurjem iz znamenja Strelca, ki je odprt, da sprejme in razume, zakaj se je vse to zgodilo. In zdaj ima rešitev za vsakogar, da razume vse, da odpusti in gre po svojih najboljših močeh. Ker v prihodnosti je nemogoče, če se vlečejo kovčki polni preteklosti. In Strelec ima že idejo, kako biti srečen in zadovoljen z vsemi odločitvami za prihodnost.

Luna bo nocoj med 19. in 21. uro zapustila svoje udobne počitnice iz znamenja Rib, še prej pa bo naredila zadnji aspekt z Marsom. No, to je hkrati zdravljenje in pripravljenost, da pogumno stopi v nove energije in nova prizadevanja drznega in pogumnega znamenja Ovna.

Danes je sobota, Saturnov dan, dan, ki prinaša mir, zaspanost, reševanje vseh težav na enostaven način. In če mi to strastno konjunkcijo Venere in Plutona uporabimo, da si ustvarimo magnetno privlačno povezavo, ki želi trajati, vendar pod pogoji, da je ne zadušimo ali prilastimo. Če je tukaj sploh to mogoče?