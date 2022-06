Astrologinja Lenka: Spoštujte svoje korenine, starše in dom

Luno je že v znaku veselih, nestanovitni in intelektualnih Dvojčkov. Kako tukaj najti pravo smer zase? Kako izbrati, katero službo opravljati, kako izbrati, s kom boste preživeli največ časa? To je za to znamenje velika težava, saj je tako ali tako vse v milijonu stvari naenkrat, zdaj pa je Luna še vedno tam z Venero. Ali obstajajo kakšne meje, ste imeli občutke in želje, na katero stran se obrniti in narediti? Marsikomu bo to uspelo, saj le tisti, ki so na to simboliko že po rojstvu navezani, lahko z veliko vnemo in željo počnejo vse, kar želijo. Družili se boste. In to ne samo z enim prijateljem, ampak z vsemi, ki jih poznate, da jih objamete vse naenkrat in da se z njimi pogovarjate. In koliko ljubezni si v resnici želite? Ali je to le potreba po preprostem prijateljstvu, ki je od zunaj videti kot spogledovanje? Vsekakor je to stališče, da je vse mogoče narediti z lahkoto, da je v vsem mogoče uživati ​​in ustvariti z največjim užitkom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Tu je še Jupiter, ki vžge situacijo iz znamenja ognjenega Ovna in daje preveč notranjega občutka, da človek zmore vse. Če je nadzorovan, daje človeku veliko možnosti za uresničevanje svojih želja. To so odlične poteze za dela, ki se opravljajo z veliko zavestne volje, pa tudi s pomočjo drugih, kar daje zagotovljen uspeh.

Ker pa je Luna v fazi upadanja, ko je čas, da se vse stvari končajo, je na nove začetke bolje počakati še nekaj dni.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v svojem največjem sijaju. Z vodnim znamenjem raka gre počasi, tu pa ta kombinacija ni najboljša. Voda je premočna, čustva so obrnjena k domu, družini, koreninam, od koder smo prišli. Še danes nas na tej ravni spominja na tisto, kar je v našem življenju najpomembnejše, in to so ravno vsi predniki, pa tudi sedanji starši in dom. Tu se je treba zavedati veliko stvari in jih še naprej spoštovati.